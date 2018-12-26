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Требовала миллион: руководитель киевского банка попалась на крупной взятке

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В Киеве 26 декабря правоохранители задержали руководительницу структурного подразделения банка при получении взятки в размере пяти тысяч долларов.

По данным пресс-службы Национальной полиции, женщину поймали "на горячем" следователи Управления расследования коррупционных преступлений, Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.

"В ходе следствия полицейские выяснили, что руководитель финансового учреждения организовала преступную схему получения средств. Эта схема действовала с ноября 2018 года. Было установлено, что за реализацию имущества банка по заниженной стоимости чиновница требовала почти миллион гривен", – сказано в сообщении.

Требовала миллион: руководитель киевского банка попалась на крупной взятке
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В день задержания руководительница подразделения банка получала очередной транш. Ей инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы).

"Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в полиции.

Требовала миллион: руководитель киевского банка попалась на крупной взятке

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники ГПУ задержали двоих должностных лиц компании "Укргаздобычи", которые наладили схему получения отката за государственный заказ.

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Темы
КриминалБорьба с коррупцией в УкраинеНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
полицияГПУСлужба безопасности Украинывзятка
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Кацапский банк?
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
НЕ, КАК НЕ КРУТИ А НУЖНО КАК В КИТАЕ,ОХОТНИКОВ ПОУБАВИТСЯ,ПРОСТО НЕ ПОНЯТНО С КЕМ ВОЕВАТЬ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АГРЕССОРЫ С ДРУГОЙ ХАПУГИ
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