Требовал 165 тысяч: руководитель подразделения "Киевпастранс" погорел на взятке

Сотрудники прокуратуры Киева задержали на взятке в размере 165 тысяч гривен руководителя структурного подразделения КП "Киевпастранс".

"Во вторник, 20 марта, Киевской местной прокуратурой № 2 в скоординированном сотрудничестве с работниками Дарницкого управления полиции ГУНП в г. Киеве разоблачены преступные действия начальника одного из структурных подразделений коммунального предприятия "Киевпастранс", который требовал и получил от представителя частного предприятия неправомерную выгоду в сумме 165 тыс. гривен", – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Чиновник требовал деньги за принятие мер по возврату надлежащего имущества коммерческой структуре, а также за выполнение собственных долговых обязательств.

"Указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины на его рабочем месте непосредственно во время перечисления оговоренной суммы средств. В настоящее время задержанному готовятся сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения", – отметили в прокуратуре.

Санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде тюрьмы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал "Обозреватель", ранее инспектор таможни в аэропорту "Борисполь" погорел на взятке.