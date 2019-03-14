Требовал $110 тысяч: ГБР накрыло топа СБУ на взятке

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили начальника отдела Службы безопасности Украины, его подчиненного и двух гражданских лиц, которые требовали у гражданина Украины $110 тысяч.

Эту взятку он должен был предоставить за устранение искусственно созданных препятствий, связанных с уголовным преследованием заявителя и во избежание возможного лишения гражданства Украины. Об этом написала первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

Задержание коррупционера Facebook Ольги Варченко

Задержание коррупционера Facebook Ольги Варченко

По ее словам, работников СБУ и двух гражданских лиц задержали во время получения второй части транша в сумме $10 тыс., первую часть в размере $40 тыс. подозреваемые получили ранее.

"Сейчас указанные лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За содеянное уголовное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", — написала она.

Задержание коррупционера Facebook Ольги Варченко

Задержание коррупционера Facebook Ольги Варченко

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце февраля на взятке был задержан командир одной из воинских частей в Ровенской области. Установлено, что $10 тыс., которые полковник требовал и получил от предпринимателя, предназначались за подписание договоров о закупке и монтаж оборудования системы видеонаблюдения на территории подчиненной воинской части.

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