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Требовал $110 тысяч: ГБР накрыло топа СБУ на взятке

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Следователи Государственного бюро расследований разоблачили начальника отдела Службы безопасности Украины, его подчиненного и двух гражданских лиц, которые требовали у гражданина Украины $110 тысяч.

Эту взятку он должен был предоставить за устранение искусственно созданных препятствий, связанных с уголовным преследованием заявителя и во избежание возможного лишения гражданства Украины. Об этом написала первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

Задержание коррупционера

Задержание коррупционера

Facebook Ольги Варченко

Задержание коррупционера

Задержание коррупционера

Facebook Ольги Варченко

По ее словам, работников СБУ и двух гражданских лиц задержали во время получения второй части транша в сумме $10 тыс., первую часть в размере $40 тыс. подозреваемые получили ранее.

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"Сейчас указанные лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За содеянное уголовное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", — написала она.

Задержание коррупционера

Задержание коррупционера

Facebook Ольги Варченко

Задержание коррупционера

Задержание коррупционера

Facebook Ольги Варченко

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце февраля на взятке был задержан командир одной из воинских частей в Ровенской области. Установлено, что $10 тыс., которые полковник требовал и получил от предпринимателя, предназначались за подписание договоров о закупке и монтаж оборудования системы видеонаблюдения на территории подчиненной воинской части.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Ольга Варченко
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро РасследованийСлужба безопасности Украины
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Дейман Алон
Дейман Алон
А в Педерашке с коррупцией и оборотнями в погонах никто не борется, потому что Педерашка - это государство силовиков, а главный оборотень видит в Кремле.
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