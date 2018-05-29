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Трансляция "парада ДНР": СБУ взялась за издание Курченко

3.1тЧитать новость на украинском

Служба безопасности Украины начала расследование трансляции "парада Победы ДНР" украинским изданием "Корреспондент", которое принадлежит беглому олигарху Сергею Курченко.

Как сообщила на своей странице в Facebook народный депутат от "Народного фронта", председатель комитета по вопросам свободы слова и информационной политики в Верховной Раде Виктория Сюмар, это создает важный прецедент.

Она также опубликовала ответ СБУ на ее запрос, в котором указано, что уголовное производство открыто по ч.2 статьи 436-1 УК (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов с помощью средств массовой информации).

Отметим, что первым на инцидент с трансляцией обратил внимание шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар. Он призвал написать соответствующее заявление в СБУ.

В связи с инцидентом секретарь СНБО Александр Турчинов также обратился в СБУ с требованием провести расследование и внести СМИ-нарушителя в санкционный список.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая "Корреспондент" вел прямую онлайн-трансляцию так называемого парада Победы в террористической "ДНР".

Кроме того, издание транслировало аналогичное мероприятие в Москве.

Персоны
Орест СохарВиктория СюмарСергей Курченко
Место
УкраинаКиев
Объект
Служба безопасности Украины
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