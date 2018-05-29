Трансляция "парада ДНР": СБУ взялась за издание Курченко

Служба безопасности Украины начала расследование трансляции "парада Победы ДНР" украинским изданием "Корреспондент", которое принадлежит беглому олигарху Сергею Курченко.

Как сообщила на своей странице в Facebook народный депутат от "Народного фронта", председатель комитета по вопросам свободы слова и информационной политики в Верховной Раде Виктория Сюмар, это создает важный прецедент.

Она также опубликовала ответ СБУ на ее запрос, в котором указано, что уголовное производство открыто по ч.2 статьи 436-1 УК (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов с помощью средств массовой информации).

Отметим, что первым на инцидент с трансляцией обратил внимание шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар. Он призвал написать соответствующее заявление в СБУ.

В связи с инцидентом секретарь СНБО Александр Турчинов также обратился в СБУ с требованием провести расследование и внести СМИ-нарушителя в санкционный список.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая "Корреспондент" вел прямую онлайн-трансляцию так называемого парада Победы в террористической "ДНР".

Кроме того, издание транслировало аналогичное мероприятие в Москве.