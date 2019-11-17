Трагедия в Балаклее: число погибших от взрыва увеличилось

В Харьковской больнице скончался военнослужащий, получивший ранения в результате взрывов на военном складе в Балаклее.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook в воскресенье, 17 ноября. Семье и близким бойца выразили соболезнования.

"Остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате происшествия, находятся на лечении, угроза их жизни отсутствует", – добавили Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате взрыва на военном складе в Балаклее погибли еще двое военных: прапорщик Дмитрий Мовчан и старший солдат Денис Ярмак.

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