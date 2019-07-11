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Трагедия с колонной ВСУ на Донбассе: Гай назвал важный нюанс

5.1т Читать материал на украинском

Бойцы ВСУ, пострадавшие в результате обстрела под Гранитным в Донецкой области, сопровождали главу Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко без согласования.

Об этом рассказал в эфире ObozTV волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай, комментируя обстрел автоколонны с военными.

"Насколько мне сообщали и я расспрашивал об этой ситуации, то не было согласования сопровождения военнослужащими губернатора. Не думаю, что это прямо на совести Кириленко, просто у нас высокие чины привыкли использовать Вооруженные силы как собственный конвой или охрану. Это не очень хорошая ситуация", – заявил Гай.

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По его словам, сначала надо провести служебное расследование, а после этого давать оценку всем действиям.

"Но если там было злоупотребление служебным положением, на это надо реагировать, в том числе верховному главнокомандующему", – подчеркнул ветеран АТО.

Также Гай отметил, что на Донбассе по всей линии наблюдается обострение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля под Гранитным в результате обстрела грузовика КрАЗ погиб 21-летний украинский военный, еще один был ранен. В колонне также было авто новоназначенного главы Донецкой области Павла Кириленко.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел автоколонны попыткой сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в "нормандском формате".

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Украина
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