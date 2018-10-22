Гибель Поплавской: водитель автобуса описал момент аварии с ''Дизель Шоу''

Перевозивший актеров "Дизель Шоу" водитель Михаил Манюк признал свою вину в смертельной аварии, в которой погибла Марина Поплавская, но заявил, что не спал за рулем.

Как передает ТСН, об этом мужчина рассказал 22 октября в Шевченковском суде Киева, куда его привели под конвоем с поврежденной ногой.

По словам водителя, он отвлекся на Поплавскую, которая время от времени подходила к нему из-за того, что чувствовала себя плохо.

"Она стала на колени, вытянулась, говорит, что спина болит. В этот момент, может я немножко отвлекся на нее. Впереди авто я видел, но не думал, что так быстро... Когда хотел совершать обгон, сзади боковым зрением увидел огни. Испугался и выкрутил руль вправо и стал на тормоза. Все", - рассказал водитель.

"Специфика таких уголовных производств заключается во всем. Вот он, например, признает свою вину. Но это его субъективное мнение. Если бы он что-то украл или избил, то да, он мог сказать, что я виноват. А здесь нужен ряд экспертиз", - пояснил адвокат, попросив отпустить мужчину на лечение, уверяя, что он не сбежит.

Тем не менее, суд решил оставить Манюка под домашним арестом без права покидать место проживания.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 20 октября под Киевом автобус с актерами юмористического "Дизель Шоу" попал в аварию, в результате которой погибла известная актриса Марина Поплавская, а еще двое актеров были госпитализированы.

Накануне в сети показали последние моменты с актерами "Дизель Шоу" перед трагической поездкой в автобусе, который попал в смертельное ДТП по дороге со Львова.