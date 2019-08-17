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Трагедия с Boeing-777 на Донбассе: в Малайзии внезапно захотели "похоронить" дело

3.4т Читать материал на украинском

Три неправительственные организации в Малайзии, призвали премьеров Малайзии и Нидерландов вступить в переговоры о приостановке суда по делу о крушения самолета Boeing-777 рейса МН17 на Донбассе.

Активисты призвали перенести уголовный процесс, в котором в качестве обвиняемых фигурируют трое россиян и один гражданин Украины, на неопределенный срок. Об этом стало известно в Telegram-канале "РИА Новости" со ссылкой на газету The Star.

Сообщается, что организации хотят "похоронить" дело с Боингом в связи с отсутствием в докладе международной следственной группы "ответов на множество важнейших вопросов".

Boeing-777 рейса МН17 на Донбассе

Boeing-777 рейса МН17 на Донбассе

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Малайзия
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Так правильно, в суде должны быть представленные неопровержимые факты, а не наспех сварганенные мультики "из соцсетей".
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Потеряйко Дмитрий, Тогда ты может ответишь на вопрос? Есть видео якобы транспортировки пусковой установки бука, причем на трейлере аршинными буквами написан телефон компании перевозчика, ну да, России оставалось только еще свой флаг повесить, чтобы никто не заподозрил). Но в состав комплекса, помимо пусковой установки входит еще множество систем. Где они?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Потеряйко Дмитрий, дэбил. Ты лучше спроси где диспетчер, что вёл самолёт и записи разговоров авиадиспетчеров
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