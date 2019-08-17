Трагедия с Boeing-777 на Донбассе: в Малайзии внезапно захотели "похоронить" дело

Три неправительственные организации в Малайзии, призвали премьеров Малайзии и Нидерландов вступить в переговоры о приостановке суда по делу о крушения самолета Boeing-777 рейса МН17 на Донбассе.
Активисты призвали перенести уголовный процесс, в котором в качестве обвиняемых фигурируют трое россиян и один гражданин Украины, на неопределенный срок. Об этом стало известно в Telegram-канале "РИА Новости" со ссылкой на газету The Star.
Сообщается, что организации хотят "похоронить" дело с Боингом в связи с отсутствием в докладе международной следственной группы "ответов на множество важнейших вопросов".
Boeing-777 рейса МН17 на Донбассе
Как сообщал OBOZREVATEL:
следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Позже в сети всплыла переписка военнослужащего 2-го батальона российской 53-й зенитно-ракетной бригады, перевозившей "Бук", которая подтверждает причастность России к крушению.
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 года СБУ передала Международной следственной группе доказательства по следствию сбитого над Донбассом малайзийского "Боинга 777" рейса МН17.
При этом российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
Позже Россия пошла на тайные переговоры по катастрофе с Boeing-777 на Донбассе.
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