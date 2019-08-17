Трагедия с Boeing-777 на Донбассе: в Малайзии внезапно захотели "похоронить" дело

Три неправительственные организации в Малайзии, призвали премьеров Малайзии и Нидерландов вступить в переговоры о приостановке суда по делу о крушения самолета Boeing-777 рейса МН17 на Донбассе.

Активисты призвали перенести уголовный процесс, в котором в качестве обвиняемых фигурируют трое россиян и один гражданин Украины, на неопределенный срок. Об этом стало известно в Telegram-канале "РИА Новости" со ссылкой на газету The Star.

Сообщается, что организации хотят "похоронить" дело с Боингом в связи с отсутствием в докладе международной следственной группы "ответов на множество важнейших вопросов".

Boeing-777 рейса МН17 на Донбассе

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