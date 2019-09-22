Трагедия под Одессой: появились фамилии жертв и новые подробности ДТП

В сети появился список погибших в ДТП под Одессой 21 сентября, когда маршрутка с людьми столкнулась с автоцистерной.

Данные опубликовали в Facebook-сообществе "Будни Великодолинского". Самой молодой жертвой оказалась 18-летняя девушка. Личность одного погибшего мужчины пока осталась неустановленной.

В аварии погибли:

Водитель микроавтобуса Тагиев Руслан Каримович, 1984 года;

Чипурина Юлия Владимировна, 1989 года рождения;

Невечеря Сергей Петрович, 1974 года рождения;

Саустьян Кристина Сергеевна, 2001 года рождения;

Щербицкий Андрей Анатольевич, 1977 года рождения;

Шпынь Ольга Анатольевна 1988 года рождения;

Шпынь Петр, 1985 года;

Редькин Марк Анатольевич, 2002 года рождения;

неизвестный, примерно 30–35 лет (данные устанавливаются).

Мать одного из погибших рассказала, что ее сын, который ехал в момент ДТП в маршрутке, направлялся в роддом, чтобы впервые увидеть своего ребенка.

Фото с места аварии под Одессой 24 канал

Отметим, понедельник, 23 сентября, в Одесской области объявлен днем траура по жертвам аварии, передает ТСН.

Журналисты пообщались с очевидцем инцидента Виталием Загребой. Он ехал по дороге за грузовиком.

"Увидел, что впереди маршрутки лежал мужчина. Было видно, что он вылетел через лобовое стекло. То, что мы увидели... Никто не решился их пытаться вытаскивать, потому что казалось, что мы нанесем еще большие увечья. Что поразило – была полная тишина внутри", – рассказал свидетель.

После столкновения Mercedes Sprinter остался практически разорванным пополам, левый бок машины полностью снесло. Кроме того, маршрутка перевернулась.

На место ДТП спасателям пришлось пробираться сквозь огромную пробку, образовавшуюся на переполненной трассе.

Двое пострадавших пассажиров – 67 и 39 лет – находятся в реанимации областной больницы. Оба выжили потому, что после столкновения вылетели через окна маршрутки.

Еще одну девушку – 30-летнюю Ольгу – из машины вытащили через люк. Ее уже прооперировали в городской больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Одесчине маршрутка сообщением "Большая Долина – Одесса", в салоне какой было 11 человек, врезалась в автоцистерну. Восемь пассажиров и водитель маршрутки погибли на месте.

Чтобы достать из салона живых и тела погибших, которые стали жертвами жуткого ДТП под Одессой, пришлось привлечь спасателей, которые разрезали металл маршрутки.

Ранее в сети появилось видео того, как из кабины бензовоза выбирается водитель, который при аварии почти не пострадал.

Также одесские маршрутчики озвучили причину аварию, которую якобы узнали у следствия, – у фуры лопнуло колесо и водителя выбросило на встречную полосу.

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