"Топтали и били!" В Крыму оккупанты зачистили рынок от торговцев. Фото

В аннексированном Россией Крыму оккупанты запугивали и избивали людей, которые занимались мелкой торговлей, чтобы заработать на жизнь.

Так, в Севастополе избили пенсионеров, продающих на улице разные овощи и фрукты, пишут "Примечания".

По информации издания, глава Главного управления потребительского рынка и лицензирования в Севастополе Вадим Кирпичников при помощи наркоманов и уголовников "кошмарит" людей, которые занимаются мелкой торговлей.

Сообщается, что 15 августа на остановке "улица Юмашева" подъехали грузовики, из которых высадились девять человек в зеленых жилетах с "характерной внешностью выходцев с Кавказа". Неизвестные лица отбирали у людей товар на самодельных прилавках, и грузили их в машины. У тех, кто сопротивлялся, переворачивали товар и топтали ногами.

"Топтали малину в стаканчиках, виноград, одна женщина кинулась собирать с асфальта рассыпанные перчики, ее пнули в спину ногой", – сообщила очевидец.

В Севастополе избили людей Примечания

В Севастополе избили людей Примечания

При этом "кавказцы" никаких документов не показывали, лишь отвечая, что они из ГУПРИЛ.

"Я принесла сюда три килограмма винограда и десять стаканчиков малины, у меня вырвали. Не от хорошей жизни же несу, пенсия маленькая. Я вот с дачи урожай продам, себе в ПУДе (местный магазин – Ред.) что-то поесть куплю. И они еще хотят, чтобы мы за них голосовали… За кого голосовать?" – рассказала одна из пострадавших.

"Я пришел с тремя кабачками и с килограммом чеснока. Вырвали и растоптали. Они борются со стихийной торговлей, но позакрывали все рынки, пооткрывали супермаркеты. А куда мы? Сдохнуть с голоду?" – добавил пожилой мужчина.

Отмечается, что так по всему городу зачищают улицы от мелкой торговли. Издание пишет, что в некоторых случаях дошло до драки с поножовщиной.

В Севастополе зачистили рынок от мелких торговцев Примечания

В Севастополе зачистили рынок от мелких торговцев Примечания

В Севастополе зачистили рынок от мелких торговцев Примечания

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму российские военные из баз под Севастополем хотят отсудить у местных "властей" пляж "Мыс Толстый".

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