Після захоплення трьох українських суден у Керченській протоці, Російська Федерація продовжує підвищувати градус ненависті до всього українського та збільшує кількість фейків та вкидів у інформаційному просторі на військову тематику, зокрема, в соціальних мережах і стрічках новин деяких засобів масової інформації.

1. ФЕЙК: Порошенко влаштував провокацію в районі Керченської протоки на замовлення Вашингтону

Українські кораблі здійснювали переміщення з одного українського порту в інший український порт у суворій відповідності до норм міжнародного законодавства та договору між Україною та Російською Федерацією щодо використання акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Проте були безпідставно атаковані російськими військовими.

2. ФЕЙК: Україна влаштувала провокацію, щоб зірвати зустріч Трампа з Путіним

Цікаво, що цією версією російські пропагандисти спростовують свою ж “першу версію”, оскільки виходить, що Вашингтон, нібито, “замовив провокацію”, щоб американський президент скасував зустріч із Путіним на саміті G20. То виходить, що Президент США сам спланував “відмовку” для скасування зустрічі?

3. ФЕЙК: Українські кораблі порушили державний кордон Російської Федерації

Українські кораблі здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь із дотриманням положень усіх чинних багатосторонніх і двосторонніх міжнародних договорів і правил навігації. Зокрема, в рамках "Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки". Невмотивована атака на українські кораблі є черговим актом збройної агресії Російської Федерації проти України, як це визначено, зокрема, у Статті 2 Статуту ООН та положеннями Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 29/3314 від 14 грудня 1974 про визначення агресії.

4. ФЕЙК: Порошенко ввів у дію правовий режим воєнного стану з метою відмінити вибори в Україні

Верховна Рада України своєю постановою, за яку проголосувало 298 народних депутатів, затвердили дату президентських виборів в Україні — 31 березня 2019 року. Дія правового режиму воєнного стану, згідно з Указом Президента України № 393, закінчується о 14-й годині 26 грудня 2018 року. Відповідно до українського законодавства, старт виборчого процесу, початок висунення кандидатів від партій і реєстрація кандидатів-самовисуванців відбудеться 31 грудня 2018 року (після закінчення воєнного стану).

5. ФЕЙК: ФСБ заарештувало українських моряків і судить за обвинуваченням у порушенні державного кордону Російської Федерації

За повідомленням Центру суспільних зв’язків ФСБ: "Территориальные воды Российской Федерации, в которые вторглись украинские военные корабли, являлись таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией".

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Українські органи влади, зокрема Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та Міністерство закордонних справ України офіційно оприлюднили інформацію про те, що українські кораблі не порушували кордони Російської Федерації за жодною з оприлюднених версій російської сторони. Затримані російською владою українські військовослужбовці визнаються військовополоненими згідно з нормами міжнародного законодавства, враховуючи факт здійснення невмотивованої військової агресії проти українських кораблів.

6. ФЕЙК: Воєнний стан введено з метою обмеження прав громадян України. Органи влади будуть відбирати автомобілі на єврономерах, відбудеться мобілізація, телефони та месенджери громадян будуть прослуховуватися та перебуватимуть під контролем органів безпеки.

Президент України Петро Порошенко декілька разів наголосив, що введення воєнного стану є наслідком здійснення збройної військової агресії, вчиненої офіційними російськими військовими підрозділами проти українських військових моряків. Цей факт вимагає від уповноважених осіб відповідного реагування, яким є введення спеціального правового режиму. Однак, факт введення в дію правового режиму воєнного стану в10-ти областях України не має на меті обмеження прав громадян, а лише можливість застосування керівництвом держави закону для негайного реагування, виключно в разі ескалації конфлікту з боку Росії або вторгнення на територію незалежної України.

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Тому, за повідомленнями державних органів, на даний момент, мобілізація не здійснюється, насильно до військкоматів ніхто не заганяє, автомобілі ніхто не відбирає. Розповсюдження такого роду інформації за допомогою соцмереж чи СМС-повідомлень є спеціальними операціями Росії.

7. ФЕЙК: Україна організувала провокацію в районі Керченської протоки, щоб розгорнути наступ на окуповані проросійськими терористами окремі райони Донецької та Луганської областей.

Після вчинення невмотивованої агресії проти українських кораблів у районі Керченської протоки, з метою виправдання своїх дій та маніпулювання порядком денним у інформаційному просторі, численні російські спікери та спікери окупаційних адміністрацій, контрольовані Кремлем, почали розповсюджувати інформацію про плани українського командування порушувати "Мінські домовленості" шляхом активізації бойових дій на території проведення Операції об’єднаних сил (ООС).

Зокрема, на російських пропагандистських телеканалах та онлайн-сторінках окупаційних адміністрацій та представників проросійських терористів поширюється інформація щодо наступу Збройних сил України.

Це не відповідає дійсності. Україна дотримується усіх пунктів "Мінських домовленостей" і не планує жодних дій, які б могли призвести до їх порушення.

8. ФЕЙК: Керченська протока є в даний час відкритою для проходу суден різних країн

За офіційною інформацією Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та відомостями сервісів відкритих даних про переміщення цивільних суден, російська сторона заблокувала прохід через Керченську протоку, що призвело до тривалого очікування суден з обох боків протоки, значних фінансових втрат для судновласників різних країн і невмотивованих порушень Росією міжнародного морського законодавства щодо вільного судноплавства. Метою таких дій російської сторони є блокування українських портів. Російські медіа всіляко спростовують ці відомості, поширюючи дезінформацію про те, що “прохід крізь Керченську протоку затримується виключно погодними умовами”.

9. ФЕЙК: "Професійні дії російських прикордонників дозволили уникнути найгіршого сценарію"

Депутат ДержДуми Дмитій Бєлік повідомив, що російські військовослужбовці не використовували "таран" на морі та не атакували українські кораблі. А уповноважена РФ по правам людини Тетяна Москалькова повідомила, що "професійні дії російських прикордонників дозволили уникнути найгіршого сценарію".

Оприлюднені відео-ролики з борту російського військового корабля, а також радіо-переговори, що були оприлюднені Службою безпеки України, свідчать про здійснення російською стороною спланованих ворожих атакуючих дій проти українських моряків, що включали відкриття вогню на ураження, яке призвело до тяжких поранень українських військовослужбовців, що є грубим і невмотивованим порушенням міжнародного законодавства та неприкритою агресією.

10. ФЕЙК: Українська влада намагається загравати з право-радикально налаштованими громадянами, щоб цементувати свій електорат, шляхом заборон в’їзду до України громадянам Росії та обмежень для російських журналістів

Міністерство закордонних справ Росії продовжує розповсюджувати свій звичний наратив про підтримку праворадикального тренду політичними елітами України, що не відповідає дійсності.

Рішення Державної прикордонної служби України (ДПСУ) щодо обмеження в’їзду громадянам Російської Федерації віком від 16 до 60 років мотивоване необхідністю попередити можливі провокації з боку російських спецслужб, які можуть бути реалізовані в регіонах, де введено правовий режим воєнного стану. Поряд із цим, прикордонна служба Росії безпідставно відмовляє у в’їзді на територію РФ громадянам України.

У той же час, Міністерством інформаційної політики України спільно з ДПСУ розроблено порядок сприяння міжнародним журналістам у здійсненні їх професійних обов’язків, у тому числі, поєднаних із необхідністю в’їзду на окуповану територію Автономної Республіки Крим.