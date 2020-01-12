Террористы затаились на Донбассе после подлых атак: детали последних боев

За сутки 11 января вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений с запрещенного Минскими соглашениями миномета калибра 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Сведения опубликовали на странице "Операция объедененных сил" в Facebook.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

5 канал Обстрелы в ООС

"Со 120-мм миномета противник выпустил три мины по нашей позиции рядом с Красногоровкой и трижды открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских защитников вблизи с Песками, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" ", – говорится в сообщении.

Карта mediarnbo.org

В воскресенье, 12 января, российские оккупационные войска уже один раз нарушили режим прекращения огня. С миномета калибра 82-мм противник выпустил семь мин по нашим позициям вблизи Новотошковским, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Ранее OBOZREVATEL писал, что за период с 3 по 9 января в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 24 обстрела украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погибло трое украинских военнослужащих, ранения получили 9 бойцов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!