Главная Новости
12 января • обновлено в 08:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористы затаились на Донбассе после подлых атак: детали последних боев

574
Читать материал на украинском

За сутки 11 января вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений с запрещенного Минскими соглашениями миномета калибра 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Сведения опубликовали на странице "Операция объедененных сил" в Facebook.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Новости
"Убивал детей на Донбассе!" Чиновница с Буковины попала в грандиозный скандал из-за воина ООС

5 канал

5 канал

Обстрелы в ООС

"Со 120-мм миномета противник выпустил три мины по нашей позиции рядом с Красногоровкой и трижды открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских защитников вблизи с Песками, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" ", – говорится в сообщении.

Карта

Карта

mediarnbo.org

В воскресенье, 12 января, российские оккупационные войска уже один раз нарушили режим прекращения огня. С миномета калибра 82-мм противник выпустил семь мин по нашим позициям вблизи Новотошковским, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Ранее OBOZREVATEL писал, что за период с 3 по 9 января в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 24 обстрела украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погибло трое украинских военнослужащих, ранения получили 9 бойцов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Карина Бондаренко
Теги
террористы "ДНР" Донбасс ООС
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Затаились потому что был добрый урожай ВСУшных лапок, прыгали ,прыгали и допрыгались чубатые обезьяны,
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А подлые каратели что, в это время , делают?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги