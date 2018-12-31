Террористы устроили подлые провокации на Донбассе: ВСУ мощно ответили

Террористы "Л/ДНР" на Донбассе дважды нарушали режим прекращения огня, однако получили ответ от Вооруженных сил Украины и понесли потери.

Как сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил, ни разу оккупанты не использовали запрещенное минским соглашением оружие.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из БМП-2 в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Водяное на мариупольском направлении. За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", – сказано в сообщении.

Уточняется, что украинские военные ликвидировали двух террориста, еще трех ранили. А в течение суток они стреляли из миномета 120 мм калибра в районе н.п. Новотошковское и минометов 82 мм калибра, гранатометов в районе Крымского.

"В течение текущих суток двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. В связи с обстрелами вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками позиций Объединенных сил, украинские военные принимали адекватных мер с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины", – подчеркнули в ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, буквально за сутки до этого украинские военные ответили на провокации террористов на Донбассе, в результате двое были ликвидированы. Стоит отметить, что режим прекращения огня был объявлен в ночь на 29 декабря.