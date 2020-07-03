Террористы устроили массированные обстрелы позиций ВСУ на Донбассе: ранен защитник

За прошедшие сутки, 2 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня и ранили одного защитника Украины. В ответ воины ВСУ также открыли огонь и вынудили оккупантов прекратить обстрелы, ранив одного наемника.

Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, террористы во время провокаций использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" утром и под вечер агрессор неоднократно открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам наших защитников неподалеку от Луганского.

Также противник активизировал свои огневые действия и вблизи Новоалександровки, применив при этом станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Каменки враг использовал против наших воинов 82-х мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем, а по окрестностям Невельского – сначала стрелковое оружие, а затем крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник дважды обстрелял и защитников населенного пункта Водяное.

Именно в Невельском был ранен украинский военнослужащий. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

"Такие коварные действия агрессора без ответа не остались – огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. После чего оккупанты прекратили ее. По данным разведки, 2 июля наши защитники ранили одного захватчика", – отметили в штабе ООС.

По данным офицера ВСУ, полковника Анатолия Штефана (Штирлица), которые он обнародовал на личном Telegram-канале, террорист служит в 6 ОМСП оккупантов. Также защитник рассказал, что 2 июля 7 ОМСБр 2 АК РФ потеряла один АГС.

Однако с началом новых суток, 3 июля, террористы снова взялись за старое и уже семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти мм минометы и ручные противотанковые гранатометы по нашим опорным пунктам на подступах к Новотошковскому.

Также из минометов калибра 120-мм оккупанты несколько раз обстреляли украинские оборонные укрепления у Хутора Вольного и Пивденного.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" агрессор задействовал 120-ти и 82-х мм минометы и гранатометы на подступах к Авдеевке, а автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы неподалеку от Каменки.

Еще один факт применения оружия зафиксировано на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам неподалеку Водяного.

За текущие сутки, по имеющейся информации, потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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