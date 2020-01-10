Террористы убили на Донбассе украинского воина: трагические новости

В четверг, 9 января, российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один военнослужащий ООС, еще один был ранен.

Об этом сообщил штаб ООС на своей странице в Facebook. Террористы обстреляли позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов оккупанты совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в частности вблизи Павлополя, в районе населенного пункта Водяное, неподалеку с Невельским, Песками и у Красногоровки.

Еще раз террористы нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – вблизи населенного пункта Хутор Вольный.

Террористы убили на Донбассе украинского воина. Иллюстрация ART

"Вчера, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", – говорится в сообщении.

С начала суток 10 января, по состоянию на 7:00, террористы уже совершили один обстрел по позициям украинских военных рядом с Марьинкой – в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь среди воинов ООС нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 8 января российский оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС на Донбассе. Под обстрелами были ранены трое военнослужащих ВСУ.

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