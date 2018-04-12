Террористы "ЛНР" стянули в Луганск танки и "Грады"

На Донбассе российско-террористические войска сосредоточили в аэропорту оккупированного Луганска почти четыре десятка единиц бронетехники.

Об этом сообщает в своем Facebook пресс-центр штаба АТО со ссылку на информацию наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Сообщается, что главари оккупационной администрации Российской Федерации продолжают наращивать боевой потенциал в населенных пунктах, временно неподконтрольных правительству Украины.

"По информации СММ ОБСЕ, в юго-восточной части Луганска (территория аэродрома), боевики вооруженных формирований РФ сосредоточили 7 единиц танков Т-72, ​​7 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 7 единиц самоходных гаубиц 2С1, 7 зенитных ракетных комплексов 9К35, и 10 единиц буксируемых гаубиц различной модификации. Также миссией зафиксировано не менее 14 противотанковых мин на северо-восточной окраине населенного пункта Заиченко", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районах населенных пунктов Бугаевка и Круглик в Луганской области наблюдатели подтвердили факт расположения 40 танков различного типа. Также боевики российско-оккупационных войск продолжают практику сосредоточения техники и вооружения непосредственно в населенных пунктах, тем самым подвергая опасности мирное население практически по всей линии разграничения, отметили в штабе АТО.

"По имеющейся информации, недалеко водопроводной станции населенного пункта Голубовка, и на западной окраине населенного пункта Сарабаш зафиксировано расположение САУ разного калибра, а на территории сельскохозяйственного предприятия населенного пункта Обозное - танки различной модификации", - подчеркнули в пресс-центре.

В штабе АТО заявили о систематическом пренебрежении главарями оккупационной администрации РФ положений Женевской конвенции, норм международного права, Минских договоренностей, по отводу тяжелой техники и вооружения от линии разграничения сторон.

"Такие действия со стороны российско-оккупационных администраций представляют опасность для мирных граждан, полноценного функционирования предприятий и инфраструктуры Донбасса", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в оккупированном Донецке террористы "ДНР" объявили боевую тревогу, а также проведение массовых военных сборов.