Главная Новости
25 ноября • обновлено в 07:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористы резко изменили тактику на Донбассе

830
Читать материал на украинском

Ни один украинский воин не пострадал и не погиб в результате вражеских обстрелов на Донбассе в воскресенье, 24 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook. При этом всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Новости
Пять лет шпионил за "ДНР": СМИ рассказали об украинском "Штирлице" на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 6 обстрелов:

  • у Тарамчука и Березового – из крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Водяного – из минометов калибра 82 мм;

  • вблизи Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды у Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Террористы резко изменили тактику на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от Луганского зафиксирован вражеский огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" обстреляли позиции Объединенных сил в Березовом Донецкой области с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате произошел пожар.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги