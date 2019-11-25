Террористы резко изменили тактику на Донбассе

Ни один украинский воин не пострадал и не погиб в результате вражеских обстрелов на Донбассе в воскресенье, 24 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook. При этом всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 6 обстрелов:

у Тарамчука и Березового – из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Водяного – из минометов калибра 82 мм;

вблизи Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от Луганского зафиксирован вражеский огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" обстреляли позиции Объединенных сил в Березовом Донецкой области с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате произошел пожар.

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