В боях за независимость трагически погиб боец ВСУ: "Л/ДНР" нарвались на жесткий ответ

На Донбассе 22 июня вооруженные формирования России 31 раз нарушили режим прекращения огня, из которых восемь раз – с применением запрещенного вооружения.

По данным пресс-центра штаба Операции объединенных сил, они использовали минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, восемь человек получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки 22 июня один оккупант был ранен, уничтожена БПЛА противника и повреждена 1 бронемашина", – уточнили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы 21 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вблизи Водяного трижды: из миномета, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Воины ВСУ Укринформ

Также обстрелу подверглась позиция возле н.п. Старогнатовка – трижды из гранатометов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Террористы вели огонь: три раза вблизи Широкино, на окраине Красногоровки, вблизи Гнутово, трижды в районе Павлополя, вблизи Новотроицкого, дважды на окраине Лебединского, дважды у населенного пункта Опытное, вблизики Авдеевки, возле н.п. Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции обстреляли десять раз. В районе н. п. Песчаное, на окраине Южного, возле н. п. Новолуганское, четырежды возле Луганского, на окраине Майорска, вблизи Зайцево. Также под огонь попали военные вблизи Новоалександровка. Террористы стреляли из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелецкого оружия.

Карта ООС за 22 июня

С начала суток 23 июня оккупанты трижды открыли огонь по позициям ОС. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" один раз стреляли вблизи н. п. Павлополь из миномета калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты применяли оружие дважды: на окраине Шумов из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Южного из автоматических гранатометов.

Как писал OBOZREVATEL, 21 июня вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военный получил травму.

20 июня в результате атак террористов в зоне ООС три украинских военнослужащих были ранены, один получил боевое травмирование.

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