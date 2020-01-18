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18 января • обновлено в 19:35
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Террористы Путина ударили по ВСУ: 8 бойцов получили ранения

5.7т
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Восемь украинских военнослужащих получили ранения 18 января на войне за независимость Украины на Донбассе.

Как сказано в сводке штаба ООС, вооруженные формирования РФ обстреляли позиции ВСУ из запрещенных "Минском" минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Террористы применили также вооружение БМП и беспилотники. Всего режим тишины был нарушен 5 раз.

  1. вблизи населенного пункта Пески – из стрелкового оружия;

  2. рядом с Красногоровкой – со станкового противотанкового гранатомета – 16 выстрелов и вооружения БМП-1;

  3. неподалеку Павлополя – с БПЛА противник сбросил 2 гранатометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм;

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  1. в районе населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия.

  2. защитников населенного пункта Орехово обстреляли из минометов калибра 120 мм – 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов.

Война на Донбассе, иллюстрация

Война на Донбассе, иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, в это же время Украина и Россия ведут переговоры о новом разведении войск на Донбассе. Стороны в Минске уже обсудили 9 участков, но сошлись всего по одном. Кремль настаивает на своих собственных условиях.

Ранее Пристайко заявил, что новое разведение на Донбассе должно произойти на участках, которые имеют значительное и большое гуманитарное значение.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Бондаренко Виктор
Бондаренко Виктор
Бегите укроватники с Донбасса. Иначе некоторых понесут.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
По танку вдарили болванкой. Прощай родимый экипаж...
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Николаев Олег
Николаев Олег
четыре трупа, возле танка, дополнят утренний пейзаж.
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1
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Во ополченцы молодцы!!! Дубасят украинских оккупантов!!!
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