Террористы Путина ударили по ВСУ: 8 бойцов получили ранения

Восемь украинских военнослужащих получили ранения 18 января на войне за независимость Украины на Донбассе.

Как сказано в сводке штаба ООС, вооруженные формирования РФ обстреляли позиции ВСУ из запрещенных "Минском" минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Террористы применили также вооружение БМП и беспилотники. Всего режим тишины был нарушен 5 раз.

вблизи населенного пункта Пески – из стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой – со станкового противотанкового гранатомета – 16 выстрелов и вооружения БМП-1; неподалеку Павлополя – с БПЛА противник сбросил 2 гранатометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм;

в районе населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия. защитников населенного пункта Орехово обстреляли из минометов калибра 120 мм – 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов.

Война на Донбассе, иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, в это же время Украина и Россия ведут переговоры о новом разведении войск на Донбассе. Стороны в Минске уже обсудили 9 участков, но сошлись всего по одном. Кремль настаивает на своих собственных условиях.

Ранее Пристайко заявил, что новое разведение на Донбассе должно произойти на участках, которые имеют значительное и большое гуманитарное значение.

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