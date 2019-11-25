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25 ноября • обновлено в 14:49
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Террористы открыли огонь на Донбассе: ранена мирная женщина

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Российские оккупанты на Донбассе ранили мирную жительницу, которая шла по улице с ребенком. Это произошло 25 ноября в 12:00 в Марьинке.

Как сообщается на официальной странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook, террористы подло атаковали женщину из стрелкового оружия.

"Гражданка Юлия Т. передвигалась по городу со своим трехлетним ребенком. Враг совершил несколько выстрелов. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева. Необходимую первичную медицинскую помощь женщине было предоставлено военнослужащими Объединенных сил. Сейчас она находится в больнице города Курахово. По оценкам медиков, состояние раненого стабильное", – говорится в сообщении.

Террорист "ДНР"

Террорист "ДНР"

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Террористы резко изменили тактику на Донбассе

Защитники Украины подчеркнули, что эта ситуация еще раз доказывает, какими беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса.

Раненая террористами женщина

Раненая террористами женщина

Facebook штаба ООС

Раненая террористами женщина

Раненая террористами женщина

Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" обстреляли позиции Объединенных сил в Березовом Донецкой области с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате произошел пожар, сгорело несколько домов гражданского населения.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сейчас появится Штефан дырявый и намалюет как он уничтожил роту бурятов.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Оказывается на Донбассе 6 домов спалили пьяные ВСУшники палили солярку и перегрелись.
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