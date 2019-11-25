Террористы открыли огонь на Донбассе: ранена мирная женщина

Российские оккупанты на Донбассе ранили мирную жительницу, которая шла по улице с ребенком. Это произошло 25 ноября в 12:00 в Марьинке.

Как сообщается на официальной странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook, террористы подло атаковали женщину из стрелкового оружия.

"Гражданка Юлия Т. передвигалась по городу со своим трехлетним ребенком. Враг совершил несколько выстрелов. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева. Необходимую первичную медицинскую помощь женщине было предоставлено военнослужащими Объединенных сил. Сейчас она находится в больнице города Курахово. По оценкам медиков, состояние раненого стабильное", – говорится в сообщении.

Террорист "ДНР" "Сегодня"

Новости Террористы резко изменили тактику на Донбассе

Защитники Украины подчеркнули, что эта ситуация еще раз доказывает, какими беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса.

Раненая террористами женщина Facebook штаба ООС

Раненая террористами женщина Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" обстреляли позиции Объединенных сил в Березовом Донецкой области с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате произошел пожар, сгорело несколько домов гражданского населения.

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