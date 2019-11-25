Террористы открыли огонь на Донбассе: ранена мирная женщина

Российские оккупанты на Донбассе ранили мирную жительницу, которая шла по улице с ребенком. Это произошло 25 ноября в 12:00 в Марьинке.
Как сообщается на официальной странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook, террористы подло атаковали женщину из стрелкового оружия.
"Гражданка Юлия Т. передвигалась по городу со своим трехлетним ребенком. Враг совершил несколько выстрелов. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева. Необходимую первичную медицинскую помощь женщине было предоставлено военнослужащими Объединенных сил. Сейчас она находится в больнице города Курахово. По оценкам медиков, состояние раненого стабильное", – говорится в сообщении.
Террорист "ДНР"
"Сегодня"
Защитники Украины подчеркнули, что эта ситуация еще раз доказывает, какими беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса.
Раненая террористами женщина
Facebook штаба ООС
Раненая террористами женщина
Facebook штаба ООС
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" обстреляли позиции Объединенных сил в Березовом Донецкой области с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате произошел пожар, сгорело несколько домов гражданского населения.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.