Террористы обстреляли патруль ОБСЕ на Донбассе

Террористы обстреляли патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецкой области.

По данным пресс-служб СММ, это случилось 14 июня в неподконтрольном населенном пункте Пикузы, который расположен в 23 км от Мариуполя.

"Патруль СММ в составе шести сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях находился в н. п. Пикузы на перекрестке дорог T-0519 и C-051235, где наблюдатели остановились, чтобы зафиксировать свежие следы, по-видимому, боевой бронированной машины (типа БМП) на асфальте. Один из наблюдателей вышел из автомобиля, после чего все члены патруля услышали две короткие очереди из стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Террористы стреляли из автомата АК-74. По словам наблюдателей, один из членов патруля увидел двух мужчин в одежде военного типа, которые стояли в 50 метрах южнее дороги.

"У одного из них был при себе автомат (АК-74). Стреляя из автомата, он направил его вверх под углом 45° в направлении патруля СММ. Затем вооруженный мужчина сделал 2–3 шага в сторону наблюдателей и произвел еще один выстрел в воздух под углом 45° в направлении патруля Миссии. После последнего выстрела оба мужчины развернулись и проследовали на юг вдоль дороги C-051235", - сообщили в СММ.

Патруль благополучно вернулся на базу в Мариуполе после происшествия.

"По оценке Миссии, огонь имел предупредительный характер, чтобы заставить наблюдателей покинуть данный район. Патруль СММ незамедлительно уехал и благополучно вернулся на базу в Мариуполе", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Объединенные силы рассказали о провокациях террористов на Донбассе и интенсивности обстрелов.