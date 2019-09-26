Главная Новости
27 сентября • обновлено в 19:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористы накрыли минами мирные села на Донбассе

11.1т Читать материал на украинском

Российские террористы на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. Они снова попались на массированных минометных обстрелах мирных поселков.

Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, это было зафиксировано украинской стороной общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В частности, 25 сентября враг совершил девять обстрелов в районах населенных пунктов Новолуганское, Марьинка, Южное, Красногоровка, Светлодарск, Золотое 4, Травневе, применив запрещенные минометы калибра 82 мм (32 мины) и минометы калибра 120 мм (семь мин).

Новости
Террористы усилили обстрелы на Донбассе: ранены бойцы ВСУ

Минный обстрел

Минный обстрел

"Депо"

Кроме того, 26 сентября оккупационные войска вели обстрел в районе населенного пункта Травневе, применив минометы калибра 82 мм (пять мин).

"Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубого нарушения установленного режима "Тишина" со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации и посодействовать, чтобы оккупационная администрация прекратила свои провокационные действия и придерживалась Минских договоренностей", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе проведения ООС на Донбассе 25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое военнослужащих ранены, еще один получил боевое травмирование.

Кроме того, террористы устроили обстрел жилых домов под Мариуполем, в результате которого была ранена местная жительница.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ДНР
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
63
36
Смешно
6
Интересно
28
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Xoxлы, вы хоть бы фильм, снятый "Белыми касками", показали бы, а то как-то неубедительно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Это точно,террористы накрыли огнём дома мирных жителей Донбасса,и творят этот геноцид ссуки уже шестой год.....
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Mak Alex, покажи пример, Рэмбо xoxлoжoпoe.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Mak Alex
Mak Alex
Дегтяренко Светлана, правільно,і сраною мітлою іх в рашкостан
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Руснявые фашисты, как обычно, ведут огонь по мирному нкаселению. А то, что для этого задействуют запрещенные калибры, ка-цап-ско-фашистской русне нас рать
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Блоги / мнения

ads pixel