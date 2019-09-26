Террористы накрыли минами мирные села на Донбассе

Российские террористы на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. Они снова попались на массированных минометных обстрелах мирных поселков.

Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, это было зафиксировано украинской стороной общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В частности, 25 сентября враг совершил девять обстрелов в районах населенных пунктов Новолуганское, Марьинка, Южное, Красногоровка, Светлодарск, Золотое 4, Травневе, применив запрещенные минометы калибра 82 мм (32 мины) и минометы калибра 120 мм (семь мин).

Минный обстрел "Депо"

Кроме того, 26 сентября оккупационные войска вели обстрел в районе населенного пункта Травневе, применив минометы калибра 82 мм (пять мин).

"Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубого нарушения установленного режима "Тишина" со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации и посодействовать, чтобы оккупационная администрация прекратила свои провокационные действия и придерживалась Минских договоренностей", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе проведения ООС на Донбассе 25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое военнослужащих ранены, еще один получил боевое травмирование.

Кроме того, террористы устроили обстрел жилых домов под Мариуполем, в результате которого была ранена местная жительница.

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