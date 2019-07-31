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Террористы "Л/ДНР" ударили по ВСУ в перемирие: штаб ООС раскрыл подробности

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Террористы "Л/ДНР" в среду, 31 июля, пять раз нарушили запрет на использование любого оружия на Донбассе.

Потерь среди украинских военных не зафиксировано. Вооруженные Силы придерживались режима прекращения огня, информирует пресс-служба Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео брифинга, поскролльте новость вниз).

Известно, что террористы обстреливали позиции Украины с применением запрещенного минскими соглашениями оружия (миномета калибра 82 мм), а также открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Иллюстрация. ВСУ

Иллюстрация. ВСУ

Укриформ

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:

Карта ООС по состоянию на 31 июля

Карта ООС по состоянию на 31 июля

  • вблизи Песков по направлению Вольво-центра – из подствольного гранатомета;

  • рядом с Водяным по направлению н.п. Пикузы – из стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Лебединского по направлению Саханки – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Широкино по направлению Саханки – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.

Оно предусматривает наказание за нарушение режима прекращения огня. В частности, запрещено:

  • применение любого вида огня, включая снайперский;

  • наступательные действия и разведывательно-диверсионные операции;

  • размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.

Как писал OBOZREVATEL, 29 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них раз – с применением запрещенного оружия.

Тогда в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения.

28 июля в штабе ООС сообщили об обстреле террористами КПВВ "Марьинка". Никто из военных не пострадал.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ЛНР Новости ДНР ООС Вооруженные силы Украины ВСУ видео
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
покидайте эту помойку.хай чубатые друг друга за чубы таскают
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