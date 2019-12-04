Террористы "ДНР" спалили на видео "подарки от Путина"

Террористы "ДНР" спалили на Донбассе новейшие российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Речь идет о Р-330Ж "Житель", Р-378Б "Борисоглебск-2", "Торн", Р-381Т2 "Таран", РБ-341 В "Леер-3", Р-934УМ, СПР-2М "Ртуть-БМ", РБ-636АМ2 "Свит-КУ" и 1РЛ243 "Рубикон". Так, в сети появилось видео, на котором видно, что боевики создали муляжи, представив их как собственные разработки техники РЭБ.

Также они попытались внешне скопировать российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель".

Скриншот с видео

Как пишут "Факты", эксперты тут же заметили, что террористы ошиблись, разместив аппаратуру на шасси ЗиЛ-131, а передающие антены — на старой дизельной электростанции ЕСД-50-ВС/230-МУ (российская станция Р-330Ж "Житель" размещена на шасси КАМАЗа 5350).

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска на Донбассе понесли потери в боях с украинскими воинами. Так, 3 декабря оккупанты недосчитались пятерых боевиков.

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