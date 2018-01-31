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Террористы "ДНР" пошли в атаку: Украина понесла потери

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31 января в зоне АТО на Донбассе погиб один украинский военнослужащий в результате обстрелов террористов "ДНР".

Об этом сообщается в Facebook на странице пресс-центра штаба АТО.

"На донецком направлении враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в пригороде Авдеевки. На Приазовье из стрелкового оружия противник осуществлял провокации вблизи Павлополь. К сожалению, вследствие одного из вражеских обстрелов погиб украинский воин", - говорится в сообщении.

В свою очередь на луганском направлении нарушений режима тишины не было.

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"Это время украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, эффективно использовали для укрепления позиций", - написано в сводке.

Отмечается, что всего с начала суток было зафиксировано 2 обстрелы опорных пунктов сил АТО.

Позже в сети показали воина Украины, подло убитого террористами Донбасса.

Как писал "Обозреватель", минувшую неделю российско-террористические войска в зоне АТО на Донбассе понесли масштабные потери.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДНРНовости Донбасса
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