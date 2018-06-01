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Террористы "ДНР" показали, как обстреливают ОС из "Града"

1.1тЧитать новость на украинском

Террористы так называемой ДНР обстреляли позиции Объединенных сил на в районе Авдеевской промзоны на Донбассе из "Градов".

Соответствующее видео выложили в Telegram-канале WarGonzo.

Также боевики сообщают, что якобы уничтожили "огневую точку, откуда велся гранатометный обстрел позиции "Пятнашки", в результате которого был ликвидирован один из главарей "ДНР" по кличке Мамай.

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"Два пакета ушло, а это больше 60 зарядов", - говорится в сообщении.

Также кадры атаки опубликовал российский пропагандистский телеканал Рен-ТВ.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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