Террористы "ДНР" подло накрыли огнем жилые дома и обвинили ОС

Российские оккупанты устроили обстрел жилого сектора в Петровском районе Донецка и подло обвинили в этом Объединенные силы.

Более того, перед этим они устроили провокационную атаку на позиции украинских защитников, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

"Российская оккупационная власть не прекращает свои жалкие попытки дискредитировать украинских защитников из состава операции Объединенных сил, создавая фейковые сообщения, больше похожие на примитивный агитпроп, и размещая их на подконтрольных информационных ресурсах", – говорится в сводке.

Так, 4 февраля несколько российских СМИ, действующих на временно неподконтрольной Украине территории, распространили информацию о якобы обстреле со стороны подразделений операции Объединенных сил Петровского района Донецка, в результате чего были повреждены несколько домов. Пропагандисты утверждали, что обстрел велся из гранатометов СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Однако на самом деле 4 февраля российские оккупанты с 7:00 до 7:25 сами осуществили провокационный обстрел украинских защитников и, не дождавшись ответа, открыли огонь по жилому сектору вблизи собственных позиций. Таким образом они создали "картинку" для приглашенных под это событие представителей СМИ, подконтрольных оккупационной власти.

"Вместе с тем, при детальном изучении местности, тактико-технических характеристик имеющегося вооружения, порядка размещения позиций украинских защитников и вооруженных формирований Российской Федерации, непричастность подразделений ООС к повреждениям домов на временно оккупированной территории Донецка становится вполне очевидной. Такие обвинения безосновательны и являются элементом информационной кампании против Украины", – заверили в штабе ООС.

Обстрел на Донбассе "Цензор.НЕТ"

Там подчеркнули, что подобные поступки российской оккупационной власти в очередной раз свидетельствуют о ее заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня и Минских договоренностей. Ведь обвиняя подразделения ООС в ухудшении ситуации безопасности, оккупанты пытаются скрыть собственные преступления против украинского народа.

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что подчиненные воинские части и подразделения никогда не вели и не будут вести огонь по целям противника, находящихся в жилых кварталах; никогда не будут создавать опасность для мирного населения", – убеждают украинские защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобную провокацию террористы пытались провернуть и на Луганщине 10 января. Тогда они также обстреляли позиции Объединенных сил и дома мирных граждан, попытавшись обвинить в этом украинских защитников.

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