Терпит адские боли: в Черновцах пьяный отец поджег 16-летнюю дочь и едва не угробил ее. Фото 18+

В Черновцах мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался сжечь свою 16-летнюю дочь вместе с домом. Девушка находится в больнице и нуждается в донорах.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Черновицкой области, 10 января по спецлинии "102" поступило сообщение, что в больницу доставили несовершеннолетнюю черновчанку с ожогами, которые он получил в результате возгорания дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что в частном доме между 38-летним мужчиной и его 43-летней сожительницей возник спор. Дочь пыталась успокоить отца, но он вел себя агрессивно.

Отец в состоянии алкогольного опьянения пытался сжечь свою 16-летнюю дочь ФБ Екатерины Пономаревой

Взяв бутылку с бензином, он облил им комнату и дочь. Жидкость загорелась и огонь мгновенно перекинулся на 16-летнюю девушку. Оставив в доме жену и троих детей, человек скрылся с места преступления.

Патрульные полицейские в течение часа разыскали злоумышленника и доставили в Шевченковское отделение полиции. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), частью 2 статьи 15 (покушение на преступление) и пункта 1 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят суток без альтернативы внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Отец в состоянии алкогольного опьянения пытался сжечь свою 16-летнюю дочь ФБ Екатерины Пономаревой

Как сообщает информационное агентство АСС, девочка получила многочисленные ожоги рук, лица и дыхательных путей. Ей помогают волонтеры и коллектив школы, где учится пострадавшая.

"Ребенок на обезболивающих, которые не обезболивают полностью (дозу нельзя увеличить), но из-за боли она улыбается и называет себя – ребенок-позитив", – пишет на своей странице в Фейсбуке волонтер Екатерина Пономарева.

Доноры активно сдают кровь и плазму для девушки в Черновицком областном центре крови. Нужна любая группа и резус, говорится в группе "Одна кровь Черновцы" на Фейсбук. Переливание плазмы девочке проводят ежедневно, поэтому кровь нужна постоянно.

Доноры сдают кровь для девушки, которую пытался сжечь отец ФБ "Одна кровь Черновцы"

Доноры сдают кровь для девушки, которую пытался сжечь отец ФБ "Одна кровь Черновцы"

Как сообщал OBOZREVATEL, врач в Румынии случайно поджег пациентку на операционном столе, после чего она умерла.

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