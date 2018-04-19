"Терпение не безгранично": МИД России разразилось громкими угрозами в адрес Украины

Россия угрожает Украине жесткими действиями из-за задержанного украинскими пограничниками рыболовецкого судна "Норд".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой российского МИД.

Норд

"Украинские власти продолжают издевательства над российским экипажем рыболовецкого судна "Норд", пиратски захваченного более месяца назад в Азовском море. Возмущены циничным произволом, творимым киевским режимом в отношении простых моряков. Насильственное принуждение к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть Украину грубо нарушает основополагающие права человека, противоречит цивилизованным нормам международных отношений", - сказано в заявлении ведомства Сергея Лаврова.

"Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия", - сказано в угрозах российских дипломатов.

Напомним, 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под российским флагом.

Как писал "Обозреватель", суд принял решение по капитану "Норда". Как оказалось, двое членов экипажа задержанного украинскими пограничниками рыболовного судна "Норд" тайно сбежали в Беларусь по поддельным российским паспортам, откуда, по данным российских СМИ, переправились в оккупированный Крым.