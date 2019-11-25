Теория игр от министра Тимофея Милованова

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства уволили 47 руководителей госпредприятий и служащих государственных служб категории "А".

О перезагрузке власти на своей странице в Facebook 17 ноября сообщил глава министерства Тимофей Милованов. Как он подчеркнул, среди критериев принятия соответствующих решений – финансовые результаты, выполнение ключевых показателей эффективности задач, репутация, командность работы.

А теперь тщательно рассмотрим детали декораций этого театрального представления на примере нескольких предприятий.

"Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала"

Основной актив – земельный фонд. Фактически на балансе предприятия учитывается 18 573,32 гектара. Но должным образом оформлено пользование и имеющиеся правоустанавливающие документы в филиалах на 9 638,93 гектаров.

Но 2 октября 2019 г. Милованов издает приказ № 269-п, которым назначает Заставного Юрия Богдановича исполняющим обязанности генерального директора предприятия, увольняя от исполнения обязанностей действующего заместителя генерального директора Калинчука Ю.В.

Залоговый Ю.Б. в недалеком прошлом был заместителем главы Госгеокадастра. Руководство которого премьер Гончарук обещал освободить и не брать на госслужбу как носителей институциональной коррупции в земельных отношениях. Бывший заместитель Госгеокадастра понимает, что нужно сделать с неоформленными участками земли, и это точно не в пользу предприятия. Также понятно, зачем ему именно эта должность накануне открытия рынка земли.

После того как это назначение получило огласку в СМИ, Милованов через девять дней (11 октября 2019 г.) отменил этот приказ. Показательно, что министр при этом не определил лицо, на которое возложены обязанности по руководству, поэтому предприятие оставалось неуправляемым до 07.11.2019 г., когда Милованов подписал новый приказ № 66-п, которым назначил исполняющим обязанности генерального директора предприятия очередного человека с улицы Сахненко Василия Александровича.

Это все на фоне того, что в течение двух месяцев финансовое состояние предприятия, просто при отсутствии одиозного руководства, начало стабилизироваться, кредиторская задолженность уменьшилась на 3 млн 200 тыс.грн. В бюджет уплачено 2 млн 173 тыс. грн.

Но это только на первый взгляд, Сахненко человек с улицы. Он с 2015 года занимал должность заместителя председателя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины – ГПЗКУ. Это предприятие входило в тройку крупнейших предприятий, которые подчинялись аграрном министерству и было лидером по количеству уголовных дел по выводу средств.

Тимофей Милованов

Так, Национальное антикоррупционного бюро в рамках расследования дела о растрате в 2016 г. 50 млн грн Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины вернуло на счета предприятия 34 млн гривен. В свою очередь СМИ публиковали документы, подтверждающие существование в компании планов "теневых" доходов. Основными каналами вывода средств в эти годы были международные контракты, закупка зерна в страны и фрахт.

Сахненко до назначения в ГПЗКУ трудился в компании "Киевская инвестиционная компания "Вдала". Одним из основателей компании "Вдала" ранее была жена другого заместителя председателя ГПЗКУ - Александра Сеня, приближенного к аграрному министру (еще в бытность Януковича) Николаю Присяжнюку. А другие учредители, имеюли отношение к "смотрящему" в те времена за спиртовой отраслью Алексею Чеботареву.

Как видим, с репутацией и командностью у нового руководителя все очень "хорошо".

"Государственный Центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции"

Такой же вышеописанной схемой 2.10.2019 года Милованов попытался назначить и.о. директора ГП "Государственный Центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции" - Капустинского Александра Николаевича, назначение которого пришлось отменить после реакции сообщества и СМИ.

Напомним, что Капустинский А.Н. ранее уже руководил этим предприятием с 6.03.2017 по 23.08.2018, финансовое состояние которого и его доходность достигала 1,4%, а рентабельность составляла 2,9%.

В 2018 последний очень сильно увлекся схемами вывода услуг средств с предприятия так, что план по доходам был выполнен лишь на 36%. После его освобождения остаток средств составлял 600 тыс.грн. Также, по странному стечению, Капустинский А.Н. был подчиненным Заставного Ю.Б., когда они руководили Государственной инспекцией сельского хозяйства Украины.

В настоящее время рентабельность деятельности предприятия составила 19,5%, а валовая рентабельность за 9 месяцев 2019 39,1%, что почти в 4 раза выше, чем за аналогичный период руководства Капустинского А.Н. В три раза больше, чем при предыдущем руководстве предприятие уплатило чистой прибыли в госбюджет. Если в 2018 году было уплачено государству чистой прибыли в размере 1 902 000 грн только за 9 мес., то в 2019 данный показатель составляет 6 039 524 грн.

Можно прийти к выводу, что ни один из критериев, заявленных Миловановым при принятии решений, не является правдой. Говорит об этом тот факт, что Милованов освобождает успешного менеджера, достигшего таких финансовых результатов, и назначает руководителем предприятия бывшего подчиненного Капустинского -заместителя руководителя Киевского филиала - Игнатенко Е.М. За время его управления предоставлялись существенные и неоправданные скидки, выписывались счета и спецификации по заниженной стоимости услуг государственного предприятия.

Было проведено служебное расследование за время его работы, по результатам которого было выявлено недополучение предприятием дохода в размере 350 тыс. грн. Во время его проведения Игнатенко Е.М. уволился по собственному желанию. Информация о злоупотреблениях была передана в правоохранительные органы и в министерство. В настоящее время Игнатенко Е.М. заводит на предприятие тех же работников, которые работали с Капустинским с 2017 года, и которых Капустинский назначал на должности в октябре 2019 до отмены приказа на его назначение.

Государственное предприятие "Коневодство Украины"

Здесь уже комментарий на странице министра говорит сам за себя.

Действительно, Зинченко Константин Николаевич в прошлом начальник районного управления Госгеокадастра в Черниговской области и главный специалист отдела проверок областного управления Госгеокадастра в Полтавской области.

Возникает вопрос, в какие игры играет Тимофей Милованов и его команда?

Ведь ни заместитель министра Тарас Высоцкий, ни министр Тимофей Милованов на самом деле не выполнили своих обещаний и не уволили одиозных авторов схем в министерстве, а просто изменили декорации...

Несмотря на заявленный курс на "перезагрузку" и обещания освободить Баграта Ахиджанова с должности директора хозяйственно-финансового департамента в МинАПК, одиозный чиновник остается сидеть в нагретом кресле.

Учитывая результаты первых назначений, будем далее тщательно изучать кадровые игры Тимофея Милованова на подконтрольных предприятиях.

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