''Темная сторона Кремля'': в сеть слили масштабный компромат о российской войне в Украине

В интернет попал масштабный массив документов из России, который проливают свет на российскую войну в Украине.

Огромный объем данных – 175 гигабайт – опубликовал проект Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets), а сами данные получены путем хакерских взломов и утечек информации, пишет The New York Times.

Как отметила группа DDoSecrets, основные файлы новой коллекции под названием "Темная сторона Кремля" включают "сотни тысяч сообщений и файлов российских политиков, журналистов, олигархов, религиозных деятелей и националистов/террористов в Украине".

Отмечается, что документы включают объемный архив материалов из МВД России, которые WikiLeaks отказался публиковать в 2016 году.

Также опубликовано много российских электронных писем и других материалов, полученных хакерской группой "Шалтай Болтай", документы российского экспортера оружия "Рособоронэкспорт" и материалы о фальсификации истории падения в Украине малайзийского пассажирского самолета рейса МН17 в 2014 году.

Новый сайт работает примерно по модели WikiLeaks - приглашая хакеров и информаторов отправлять конфиденциальные документы.

The New York Times пишет, что украинские хакеры упорно работали над разоблачением российской тайной деятельности в оккупированном Крыму и ОРДЛО, бизнесмены использовали хакеров против соперников, активисты стремились разоблачить правонарушения со стороны полиции и силовых структур.

#DDoSecrets has added: Dark Side of the Kremlin (108 GB), hundreds of thousands of messages and files from Russian politicians, journalists, oligarchs, religious figures, and nationalists/terrorists in Ukraine. https://t.co/7barTSC7h3



Track changes at https://t.co/C8F97OUSOZ