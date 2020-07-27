Тело Мусы Сулейманова в Крыму искали спасатели 'от Кремля': всплыли новые странности

В поисках погибшего 3-летнего Мусы Сулейманова в оккупированном РФ Крыму принимала участие всероссийская волонтерская организация "Лиза Алерт", которая могла скрывать истинные причины гибели мальчика.

Об этом в Facebook написал крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев, отметив незаконность работы организации на украинском полуострове.

Муждабаев опубликовал текст одного своего читателя из России, который рассказал о происшествии, где была замешана "Лиза Алерт". Так, в апреле 2019 года в Смоленской области России пропал 16-летний школьник Влад Бахов. К поисками помимо правоохранителей были привлечены волонтеры из организаций "Лиза Алерт" и Сальвар".

"Поиски шли несколько месяцев, были задействованы фото-дроны поисково-спасательных служб. Но останки так и не были обнаружены. До того дня, пока родители Влада не оказались в приемной главы СК РФ Александра Бастрыкина спустя 9 месяцев после пропажи сына. Буквально за минуту до того, как они переступили порог его кабинета, "Сальвар" и "Лиза Алерт" сообщают, что останки Влада найдены в километре от шалаша в лесу. И чудесным образом в папке фотографий с дрона, сделанными этими службами, появляется единственное фото, на котором видно мертвое тело", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до обнаружения останков никто из семьи Бахова этого фото в папке не видел. Позднее независимая экспертиза подтвердит, что череп принадлежит 75-летнему человеку, а не 16-летнему мальчику.

"Специалисты независимой фотолаборатории заключат, что фото отредактировано в фотошопе, и "найденное" тело дорисовано… По приезду родителей на место обнаружения останков "Сальвар" и "Лиза Алерт" не подпускали их к месту оцепления, где работал СК. Судя по всему, поисково-спасательная бригада была также заинтересована в сокрытии следов реального преступления… Но ясно абсолютно одно: тело, найденное в лесу, было подкинуто. И "Сальвар", и "Лиза Алерт" это понимали – и прикрывали заинтересованных лиц и реальных преступников", – цитировал Муждабаев.

Журналист подчеркнул, что сам знал, что данные волонтерские организации сотрудничают с российскими властями.

Тело Мусы Сулейманова в Крыму искали спасатели "от Кремля": всплыли новые странности Скриншот

Тело Мусы Сулейманова в Крыму искали спасатели "от Кремля": всплыли новые странности Скриншот

Тело Мусы Сулейманова в Крыму искали спасатели "от Кремля": всплыли новые странности Скриншот

Тело Мусы Сулейманова в Крыму искали спасатели "от Кремля": всплыли новые странности Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Айдер Муждабаев высказал предположение, что трехлетнего Мусу Сулейманова, которого нашли мертвым в селе Строгановка Симферопольского района Крыма, могли убить.

Церемония прощания с ребенком прошла 27 июня в родном селе мальчика.