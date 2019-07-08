Тука: телемост NewsOne с Россией – только начало

В ближайшую пятницу, 12 июля, состоится телемост между украинским телеканалом NewsOne и кремлевским пропагандистским телеканалом "Россия 1".
"Это диалог между народами Украины и России ради мира", – заверяют в NewsOne. "Это угроза национальной безопасности Украины", – предупреждает в блиц-интервью OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
- Считаете ли вы, что это мероприятие представляет опасность для национальной безопасности Украины?
- Да, я так считаю. И вообще, я считаю, что деятельность целой информационной сети Медведчука представляет угрозу для национальной безопасности нашего государства.
- Что бы вы сделали на месте президента Украины, на месте министра информполитики?
- С моей точки зрения, тут решение должен принимать Совет национальной безопасности и обороны Украины, а не Министерство информационной политики.
Эфир телеканала "Россия 1", иллюстрация
Правда ПФО
- То есть вы считаете, что неплохо было бы созвать заседание СНБО?
- Да, причем это надо было делать давно. К сожалению, пассивная импотентная позиция и предыдущей власти, и ныне действующей представляет угрозу именно для национальной безопасности воюющей страны.
- СНБО мог бы запретить это мероприятие, этот телемост?
- Не только это мероприятие. Я считаю, надо запрещать деятельность целой сети информационных ресурсов Виктора Медведчука. Это касается деятельности ряда телеканалов, интернет-ресурсов, печатных изданий.
Георгий Тука
Канал 24
- Как вы считаете, что мы будем иметь в сухом остатке после этого телемоста?
- Я не сомневаюсь в том, что это только первый шаг в использовании одного из ресурсов так называемой мягкой силы. За ним последуют другие шаги в том же направлении, которые фактически будут агитировать население Украины повернуться в лоно "великого братского народа".
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