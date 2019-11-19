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19 ноября • обновлено в 11:30
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Тащил на цепи: украинский чиновник зверски поиздевался над псом. Фото 18+

1.5т
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Директор Хмельницкого госархива и бывший вице-мэр областного центра Владимир Байдич 1,5 км тащил по дороге привязанного цепью к автомобилю пса.

Об этом сообщили в Организации защиты животных "Спаси жизнь". Инцидент случился около села Кузьмин в Красиловском районе Хмельнитчины 17 ноября.

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Свидетелем стал солдат, проезжавший мимо. Водитель машины объяснил ему, что так решил проучить собаку за то, что та укусила его маму. Окровавленное животное доставили в Красилов.

По данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными). Байдичу может грозить арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Украинский чиновник 1,5 километра тащил на цепи пса за автомобилем

Украинский чиновник 1,5 километра тащил на цепи пса за автомобилем

ФБ Елены Голубничей

Украинский чиновник 1,5 километра тащил на цепи пса за автомобилем

Украинский чиновник 1,5 километра тащил на цепи пса за автомобилем

ФБ Елены Голубничей

Украинский чиновник 1,5 километра тащил на цепи пса за автомобилем

Украинский чиновник 1,5 километра тащил на цепи пса за автомобилем

ФБ Елены Голубничей

Украинский чиновник 1,5 километра тащил на цепи пса за автомобилем

Украинский чиновник 1,5 километра тащил на цепи пса за автомобилем

ФБ Елены Голубничей

Тащил на цепи: украинский чиновник зверски поиздевался над псом. Фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, жители города Першотравенск в Днепропетровской области на улицах находят трупы зверски убитых собак и кошек.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Место
Украина
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
Прив"язати на ланцюг і нехай біжить за машиною своєї мами, яка виховала такого звіра!
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Хо Хол
Хо Хол
уграинзге мир
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Kindness Nelly
Kindness Nelly
Хо Хол, вас послать бы на лечение к психотерапевту, но комплексы адептов русского мира не корректируются ни одним психотерапевтом, к сожалению.
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Лоза Майя
Лоза Майя
Чтоб ты подох, старая тварь, вместе со своей мамой, которая вы.рала такую мразь, как ты. Твою маму надо было стерилизовать еще в детстве, как животное, а тебя сразу после рождения головой об дерево шмякнуть. Возьмите его кто-нибудь, привяжите к машине и протащите точно так же, как он тащил несчастную собаку.
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