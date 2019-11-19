Тащил на цепи: украинский чиновник зверски поиздевался над псом. Фото 18+

Директор Хмельницкого госархива и бывший вице-мэр областного центра Владимир Байдич 1,5 км тащил по дороге привязанного цепью к автомобилю пса.

Об этом сообщили в Организации защиты животных "Спаси жизнь". Инцидент случился около села Кузьмин в Красиловском районе Хмельнитчины 17 ноября.

Свидетелем стал солдат, проезжавший мимо. Водитель машины объяснил ему, что так решил проучить собаку за то, что та укусила его маму. Окровавленное животное доставили в Красилов.

По данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными). Байдичу может грозить арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Украинский чиновник 1,5 километра тащил на цепи пса за автомобилем ФБ Елены Голубничей

Украинский чиновник 1,5 километра тащил на цепи пса за автомобилем ФБ Елены Голубничей

Украинский чиновник 1,5 километра тащил на цепи пса за автомобилем ФБ Елены Голубничей

Украинский чиновник 1,5 километра тащил на цепи пса за автомобилем ФБ Елены Голубничей

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