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Тащил на капоте 100 м: на Донетчине пьяный на авто "снес" патрульного. Фото с места

1.1тЧитать материал на украинском

В городе Славянск Донецкой области пьяный водитель Hyundai сбил патрульного и практически 100 метров протащил его на капоте.

Причем, в салоне в этот момент находился двухлетний ребенок. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook.

"Патрульные остановили автомобиль Hyundai за нарушение ПДД, однако водитель за рулем отказался общаться с полицейскими и закрылся внутри авто. Когда патрульный решил зафиксировать номерные знаки транспортного средства, водитель запустил двигатель, резко тронулся вперед, совершил наезд на инспектора и провоз его на капоте около 100 метров. На призывы остановить правонарушение он не реагировал", – сказано в сообщении.

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Тащил на капоте 100 м: на Донетчине пьяный на авто "снес" патрульного. Фото с места

Пресс-служба Патрульно полиции Украины

После этого коллеги начали догонять Hyundai. Заблокировать авто нарушителя и задержать водителя им удалось уже за городом.

Оказалось, что задержанный мужчина уже имеет проблемы с законом. Сейчас проводятся следственные действия по другому делу.

Пострадавший патрульный получил повреждения и был госпитализирован.

Тащил на капоте 100 м: на Донетчине пьяный на авто "снес" патрульного. Фото с места
Тащил на капоте 100 м: на Донетчине пьяный на авто "снес" патрульного. Фото с места
Тащил на капоте 100 м: на Донетчине пьяный на авто "снес" патрульного. Фото с места
Тащил на капоте 100 м: на Донетчине пьяный на авто "снес" патрульного. Фото с места

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пьяного виновника аварии привязали к столбу, потому что он нападал на другого участника ДТП. ЧП произошло на Кольцевой дороге.

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Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
Тег
ДТП
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