Главная Новости
18 сентября • обновлено в 14:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Тараканы и грязные матрасы!" "Укрзалізниця" загремела в новый скандал

1.5т Читать материал на украинском

Пассажирка поезда "Укрзалізниці" сообщением Кременчуг – Ивано-Франковск пожаловалась на тараканов, плохие матрасы, а также значительные задержки в графике движения.

Об этом написала участница неприятной ситуации Даша Гладун в Facebook. Ее возмутили такие условия.

"Четыре убитых таракана. Матрасы комками. Их меняют по требованию на такие же матрасы", – говорится в посте.

"Укрзалізниця" загремела в новый скандал

"Укрзалізниця" загремела в новый скандал

По словам пользователя, транспортное средство значительно задержалось на станции в городе Тернополь, однако пассажиров не сообщили об этом.

Новости
"Я шо тебе, охрана?" "Укрзалізниця" вляпалась в новый скандал из-за поезда

"Поезд должен был поехать, но стоит. Проводник никого об опоздании не предупреждал... Звоню на горячую линию "Укрзалізниці"... Оператор говорит о "ремонте на неопределенный срок", но, когда я переспрашиваю, говорит, что осталось, примерно полчаса", – написала Гладун.

Она также добавила со ссылкой на слова других пассажиров, что руководитель поезда не отвечал на звонки, а у дежурного было "занято".

Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина
Теги
Укрзалізниця поезд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
4
Смешно
1
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel