"Тараканы и грязные матрасы!" "Укрзалізниця" загремела в новый скандал

Пассажирка поезда "Укрзалізниці" сообщением Кременчуг – Ивано-Франковск пожаловалась на тараканов, плохие матрасы, а также значительные задержки в графике движения.
Об этом написала участница неприятной ситуации Даша Гладун в Facebook. Ее возмутили такие условия.
"Четыре убитых таракана. Матрасы комками. Их меняют по требованию на такие же матрасы", – говорится в посте.
"Укрзалізниця" загремела в новый скандал
По словам пользователя, транспортное средство значительно задержалось на станции в городе Тернополь, однако пассажиров не сообщили об этом.
"Поезд должен был поехать, но стоит. Проводник никого об опоздании не предупреждал... Звоню на горячую линию "Укрзалізниці"... Оператор говорит о "ремонте на неопределенный срок", но, когда я переспрашиваю, говорит, что осталось, примерно полчаса", – написала Гладун.
Она также добавила со ссылкой на слова других пассажиров, что руководитель поезда не отвечал на звонки, а у дежурного было "занято".
Пост в сети
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
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