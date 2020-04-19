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19 апреля • обновлено в 12:23
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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

Танковая дилемма российской недоимперии

4.7т

В последнее время отмечается повышенное внимание к поступлению в российские войска танков Т-90М “Прорыв”. Информационные площадки и СМИ в едином ура-патриотическом порыве освещают новые образцы техники, создавая необходимый медийный налет величия.

И действительно, 13 апреля во 2-ю гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию, входящую в состав 1-й танковой армии ЗВО, поступила партия новых танков Т-90М "Прорыв" в количестве одной роты – 10 ед. Однако, на самом деле не все так просто с обновлением и увеличением российского танкового парка.

Дело в том, что широко распиаренные и показанные на всеобщее обозрение новые танки Т-90М "Прорыв" – это 10 боевых машин, заказанных в период с 2017 по 2019 года в рамках модернизации танкового парка Т-90. И вот тут начинается самое интересное.

По сути, переданные на этой неделе Т-90М "Прорыв" во 2-ю гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию — это первые и последние в рамках обновления танковых войск новые, именно новые танки данной модификации. Все же остальные, в количестве 160 единиц, будут представлять собой модернизированные до уровня Т-90М танки Т-90А из состава 7-й военной базы в Гудауте в оккупированной Абхазии, 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 6-й отдельной танковой бригады в Нижегородской области. Фактически, Россия будет занята обновлением танковых войск в формате модернизации уже имеющихся, старых образцов техники, при этом, не делая ставку на выпуск новых танков.

Честно скажу, это достаточно логичный и экономически оправданный подход. Но, вот ведь что примечательно, Украина на сегодняшний день так же занята восстановлением, ремонтом и модернизацией своего парка Т-64, Т-72 и Т-80. При этом, именно армия российских псевдоэкспертов и аффилированных российской пропагандой в Украине персонажей, обвиняли украинские власти в том, что не выпускаются новые танки для ВСУ. И доводы о том, что это экономически невыгодно для Украины строить дорогие ОБТ “Оплот”, когда имеется колоссальный задел для модернизации, не воспринимались этими псевдоэкспертами, а лишь подогревали их агрессию.

Что же, бумеранг возвращается? Ведь познав тотальный провал с Т-14 “Армата”, Россия оказывается в ситуации, когда с выпуском нового, современного танка для войск у нее не все так гладко складывается. Причем настолько, что даже официальные лица заявляют о невыгодности серийного выпуска Т-14 "Армата", с учетом возможностей по модернизации Т-72.

Аналогично и с Т-90. Вместо производства этого танка, являющегося, по сути, глубокой модернизацией Т-72, Россия занялась модернизацией имеющихся боевых машин. Разумеется, освещение этой модернизации проходит под традиционной маркой "не имеющее аналогов в мире", ведь Т-90М "Прорыв" называют чуть ли не воплощением Т-14 "Армата"… Чего не сделаешь, чтобы сгладить горечь фиаско?

Тут считаю уместным вспомнить недавний инцидент, возникший в российских СМИ.

Дело в том, что в России крайне болезненно отреагировала армия псевдоэкспертов на статью издания The National Interest, в которой украинские модификации танка Т-80 были признаны такими, которые лучше российских. Россиян такое мнение американских экспертов обидело, и они всячески пытались оправдать свои танки и парировать доводы, озвученные в материале The National Interest.

А все потому, что американцы ударили россиян по больной мозоли, ведь великая могучая сверхдержава, с не имеющим аналогов в мире ВПК, не создает новый танк, а достает с хранения советское наследие, подвергая его весьма сомнительной модернизации… Модернизации, которая уступает улучшениям, реализуемым страной, с бюджетом в десятки раз меньше.

А потому, вопрос модернизации для российских танков весьма болезненный. Ведь он раскрывает, очень много моментов, которые “сверхдержаве” хотелось бы скрыть и не озвучивать в принципе. И в данном контексте, меня начинает волновать лишь один вопрос: когда же, наконец, россиянам покажут новую модификацию танка Т-62, который назовут ничуть не хуже Т-14 "Армата"?

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Комментарии на сайте не модерированы
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
А как там фанерный танк "новейшей модификации" незалэжной? не сожгли и не пустили на дрова ещё?
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Зачем в мирное время выпускать новые танки в огромных количествах? Нужно иметь технологии, производственные мощности и специалистов, а танки пусть украишка клепает, она же типа вoюет
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
Дружище вы злой маразматик ......
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