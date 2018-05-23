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Такой молодой! На Донбассе убили украинского снайпера

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На Донбассе погиб 22-летний украинский военный, командир 2-го отделения взвода снайперов 24-й бригады Богдан Коломиец.

Об этом на своей странице в Faccebook сообщили волонтеры фонда "Вернись живым" и опубликовали фото бойца.

"И снова страшное известие. На Донбассе, вблизи поселка Зайцево, погиб 22-летний младший сержант Богдан Коломиец. Он был командиром 2-го отделения взвода снайперов 24-й бригады", – написали волонтеры.

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Коломиец родился и вырос в селе Лука-Мелешковская Винницкой области. Образование он получал в технологическом университете.

"У Богдана остались родители, сестра и дедушка с бабушкой. Фонд "Вернись живым" выражает искренние соболезнования близким и родным погибшего Героя. Это потеря, боль от которой невозможно заглушить", – пишут волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на Донбассе погиб 20-летний морской пехотинец Дмитрий Рудь.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаПовернись живим
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Ай, спасибо! Хорошо!)))
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