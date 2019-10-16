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16 октября • обновлено в 20:17
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Так и не доплыл: на Волыни нашли мертвым пропавшего чиновника

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В Волынской области нашли тело пропавшего директора департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексея Веремийчика, который утонул в озере Любязь.

Об этом в среду, 16 октября, сообщает ТСН. Труп обнаружили неподалеку от места, где перевернулась лодка, на которой мужчина рыбачил с тремя друзьями.

Исчезнувшего Веремийчика искали спасатели-водолазы, кинологи и сотни волонтеров. Задействовали даже вертолет.

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На Волыни нашли мертвым пропавшего чиновника Веремийчика

На Волыни нашли мертвым пропавшего чиновника Веремийчика

В результате спасательной операции троих мужчин доставили на берег. Чиновника, который поплыл за подмогой, непрерывно искали на протяжении пяти дней.

Тело Алексея Веремийчика нашли на дне озера

Тело Алексея Веремийчика нашли на дне озера

konkurent.in.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Веремийчик пропал 12 октября. Его жена и знакомые организовали поисковую группу.

Что известно о страшном инциденте, читайте в нашем материале.

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Место
Украина
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
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