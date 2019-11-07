Связи с РФ, рейдерство и схемы: что известно об Игоре Сало, на которого совершили покушение в Киеве

В Киеве вечером в среду, 6 ноября, неизвестный совершил покушение на украинско-российского бизнесмена Игоря Сало, бросив взрывчатку на крышу его автомобиля Mersedes АА0070MI.

В результате взрыва погиб охранник, а сам директор крупной фармацевтической компании с травмами доставлен в одну из столичных больниц.

Игорь Сало известен в Украине рейдерскими захватами компаний и коррупционными схемами. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

От студента-фармацевта до бизнесмена-рейдера

Родился Игорь в селе Балаклея Харьковской области. Образование получил в Харьковском фармацевтическом институте, ректором которого был его родной дядя. Он же помог своему племяннику перевестись на факультет военной фармации, а после пройти службу в составе советской армии в Восточной Германии.

Игорь Сало "Антикор"

По данным "Антикора", уже там Сало начал проявлять свои коммерческие способности, воруя спирт и медикаменты, которые продавал за пределами части.

Свою бизнес-карьеру украинец начал в России, там он занимался фармацевтикой, а после переключился на энергетику. Но что-то у начинающего бизнесмена не заладилось, и он принял решение вернуться в Украину.

Здесь Сало знакомится с "Мисс Украина-1995" Владой Литовченко, благодаря которой попадает в элитные тусовки, где и заводит нужные связи. Таким образом бизнесмен сходится с бывшим главой "Нафтогаза" и экс-руководителем Государственного управления делами Игорем Бакаем, который в 2004 году бежал в Россию. Его жена Наталья Бакай была подругой экс-модели.

Влада Литовченко и Игорь Сало "Антикор"

Позже среди знакомых Сало появляется представитель Партии регионов и бывший глава МВД Николай Белоконь, а также сын экс-генпрокурора Виктора Пшонки – Артем.

Рейдерство и угольные схемы

По данным СМИ, бизнесмена подозревают в нескольких рейдерских захватах украинских предприятий. Первыми стали "Элитуниверсалсервис", ООО "СИМП", ООО "Электроюжмонтаж" и другие.

Кроме того, были попытки рейдерства на завод "Индар", "Межирецкий витаминный завод", агрохолдинг "Агрейн" и Ладыженский спиртзавод "Экстра".

Захват происходил не силовым путем, а благодаря опытным юристам, среди них всплывают имена Светланы Грабарчук и Татьяны Ткачик, переписывающих владельцев компаний на нужные имена.

Светлана Грабарчук "Антикор"

В энергетическую сферу Сало привел Игорь Бакай. И хотя бывшему чиновнику пришлось бежать, украинско-российский бизнесмен успел закрепиться на коррупционных схемах по продаже угля. По данным "Антикор", в деле также участвовал экс-министр энергетики Игорь Насалик и помощник бизнесмена, экс-нардеп Сергей Тригубенко, который по сути выступал посредником.

Игорь Бакай "Антикор"

В 2015 году источники Insider на энергетическом рынке рассказывали, что Игорь Сало налаживал поставки угля из зоны АТО на востоке Украины под видом угля, якобы добытого на шахте Краснолиманской, который на самом деле шел с оккупированных территорий "Л/ДНР".

В 2016 году детективы НАБУ по данному факту провели обыски в офисе Тригубенко в офисном центре "Парус" в Киеве, которым, как оказалось, владеет Сало. Но до криминального преследования участников коррупционной схемы так и не дошло.

Еще одна сфера, в которой отметился бизнесмен – аграрная. На его счету захват одной из крупнейших аграрных компаний Украины "Агрейн". Но судя по всему, он потерял свое влияние на агрохолдинг.

Также в интернете пишут, что Сало, пользуясь связями в Верховной Раде и Министерстве АПК Украины, проводит активные действия для приватизации ГП "Артемсоль".

Игорь Сало (крайний слева)

Фармацевтический "бизнес"

В данную сферу Сало подался по накатанной схеме – рейдерский захват. Начал он, отжав ранее упомянутый завод по производству инсулина "Индар" в 2011 году. В этом ему помогли юристы Грабарчук и Ткачик, а также сын экс-генпрокурора Артем Пшонка. Правда, в 2012 году завод все-таки вернулся под контроль государства.

Но Сало пошел выше. Он добился назначения юриста Ткачик руководителем государственного предприятия "Укрмедпром", которому подчиняются все госпредприятия фармацевтической отрасли в Украине, таким образом получив контроль над целой отраслью экономики.

Как пишет "Антикор", помимо того, что бизнесмен не оставляет попыток рейдерского захвата "Индара", его целью является еще один харьковский завод "Здоровье". Ранее Сало уже был владельцем данного предприятия совместно с россиянином Александром Шишкиным. Но вскоре его уличили в расхищении денежных средств завода, и он передал свою долю российскому партнеру, а тот уже продал завод европейским акционерам.

Известно, что в начале июля 2018 года была осуществлена попытка покушения на генерального директора завода. На данный момент ведется расследование.

Двойное гражданство

Игорь Сало является гражданином России и Украины, кроме того, у него обнаружено аж 8 загранпаспортов, 6 из которых оформлены по украинскому паспорту, а 2 - по российскому. И это с учетом того, что в Украине по закону можно иметь не более двух – обычный и биометрический.

СМИ считают, что такое количество документов бизнесмену нужно для быстрого побега из Украины в случае криминального преследования. Использование нескольких паспортов создаст для правоохранителей сложности в оперативном отслеживании перемещений Сало.

Копия паспорта РФ Игоря Сало "Антикор"

"Антикор"

Список загранпаспортов Игоря Сало "АНтикор"

Покушение на убийство

Как известно, на Брест-Литовском шоссе в Киеве вечером в среду, 6 ноября, неизвестный бросил взрывчатку на крышу автомобиля Mersedes АА0070MI, принадлежащего бизнесмену Игорю Сало.

Полицейскому из полиции охраны, который находился в авто, взрывом оторвало голову. Сам Сало и его водитель остались живи. Как стало известно OBOZREVATEL от собственных источников, в результате ЧП 57-летний предприниматель, директор крупной фармацевтической компании получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота и грудной клетки.

Фото с места взрыва авто Игоря Сало Пресс-служба Нацполиции

Пресс-служба Нацполиции

Пресс-служба Нацполиции

Пресс-служба Нацполиции

Водитель Mercedes Сергей Воловик также получил ЗЧМТ, травму живота и был доставлен в то же медучреждение, что и Сало.

На место ЧП прибыли правоохранители, спасатели и много машин скорой помощи. Полиция ввела специальный план "Перехват" для розыска злоумышленника. По предварительной информации, с автомобилем бизнесмена поравнялся мотоциклист и положил на крышу Mercedes взрывное устройство. Автомобиль был бронированный.

Позже в сеть попало видео момента взрыва Mercedes на Житомирской трассе.

По данным Telegram-канала Klymenko Time, ищут спортивный мотоцикл, возможно, BMW черного цвета (госномер точно неизвестен – АА3777 или АА3277), сзади на мотоцикле установлен багажник (коробка), за рулем человек весь в черном и черном шлеме.

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