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1 марта • обновлено в 13:50
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Евгения Иванова
Евгения Иванова
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Уничтожат репутацию за $50: как и кто в Украине расправляется с бизнесом

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Недавно наделала шуму история с билбордом, на котором был изображен бизнесмен Олег Катющенко. Он якобы на всю страну заявлял, что "Россия – наш главный стратегический партнер". Как выяснилось, предпринимателя просто хотели дискредитировать.

Это не первая подобная история. Испортить репутацию человеку в Украине не так и сложно. И стоит это тоже недорого.

Как очерняют людей, какие методы используют и сколько это стоит – разбирался OBOZREVATEL.

"Попросил Шумахер"

В ночь на 30 января в Киеве появилось сразу 11 рекламных щитов, на которых был изображен основатель компании Holly Industrial Олег Катющенко. Рядом с фото – цитата: "Россия – наш главный стратегический партнер".

СМИ тут же кинулись искать связи Катющенко с РФ, а он и близкие растерялись и ломали голову – кто мог так жестоко пошутить. В тот же день провокационную рекламу убрали, а бизнесмен обратился к правоохранителям. Полиция задержала исполнителей, которые признались, что клеили постеры по просьбе знакомого по прозвищу Шумахер.

"Мне известно, кто меня "заказал". И да, это связано с бизнесом, – говорит OBOZREVATEL Олег Катющенко. – О том, как продвигается расследование – мне не известно. Знаю только, что работа идет. Как мне сообщили, за работу мужчинам платили по $50 за одну поверхность".

Провокационные билборды обклеивали ночью

Провокационные билборды обклеивали ночью

Начинают с публикации "компромата"

Сейчас полиция продолжает расследование и выясняет, кому перешел дорогу Катющенко. В тоже время услуги по "очернению" конкурентов открыто предлагают в интернете.

Объявления публикуют в соцсетях

Объявления публикуют в соцсетях

"Мы применяем все возможные методы по очернению репутации. Даже если они выходят за рамки морали и закона. Удар по репутации жертвы почувствуется уже через месяц нашей работы, а через три будет достигнута точка невозврата", – рекламируют агентства свои услуги в интернете. Стоимость, уточняют, рассчитывают индивидуально под заказчика.

Результат обещают через месяц

Результат обещают через месяц

Адвокат Александр Кличмук говорит, что в Украине цена уничтожения репутации стартует от $50. "Обычно начинают с заказных статей на сайтах, которые обходятся в 50-300 долларов. И за которые невозможно привлечь в Украине к ответственности. Мы как раз сейчас представляем интересы крупного агрария, против которого стали появляться якобы компроматы", – рассказывает он.

Сайт, где публикуют "чернуху", уточняет Климчук, зарегистрирован в Панаме. И юристам тяжело судиться с панамской компанией. А репутация бизнесмена или его компании очень плохо защищена законом.

"В случае с нашим клиентом, у него хотят забрать бизнес. Сначала стали появляется материалы про "лихие девяностые". К примеру, про бизнесмена писали так: "В 90-ых были люди, которые делали что-то незаконное". Но все написано так, что сложно подобрать юридические факты – ведь конкретная фраза не относится к этому человеку", – объясняет адвокат.

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После первых двух-трех статей, которые не произвели нужного эффекта, заказчики сменили тактику. И теперь агрария "уличают" в связях с РФ, хотя он никоим образом не связан со страной-агрессором.

"То есть те, кто стоят за этим заказом, прощупывают разные варианты – как повлиять на него лично или на его бизнес. Сейчас "связь с Россией" – это один из последних трендов для удара по репутации. И люди, не разобравшись, начинают писать негативные отзывы. А вот секс-скандалы в бизнесе обычно не появляются. Скорее, их могут использовать для чиновников", – уточняет Климчук.

Карикатуры и инстинкты

По словам адвоката Ивана Либермана, стоимость услуги по уничтожению репутации может начинаться с нуля до миллионов гривен. Сейчас существуют целые холдинги, которые помогают вычищать и блокировать всю позитивную информацию про человека. А взамен –сеять негативную или полуправдивую информацию. В том числе доносить ее до конкурентов, контрагентов и бизнес-партнеров человека, на которого поступил заказ.

"Но для дискредитации можно использовать и идейных людей. Или людей, которые вам чем-то обязаны. Их достаточно попросить об услуге или внушить им чувство, что они чем-то обязаны. И тогда за духовную, моральную или политическую идею они готовы будут уничтожить репутацию другого человека. И эти люди не возьмут денег, потому что будут считать, что это их личное мировоззрение или убеждение", – уточняет адвокат.

Уничтожат репутацию за $50: как и кто в Украине расправляется с бизнесом

Одним из эффективных способов уничтожение репутации является размещение карикатур, говорит Либерман: "У нас в стране на карикатуру нельзя подать в суд. Ведь если и подать, то ни одна экспертиза не установит, что рисунок относится к этому человеку. Хотя он может быть и очень похожим. У нас сатира разрешена законом".

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Также в ход идут рекламные щиты с фотографиями, фамилиями и якобы фразами, сказанными конкретным человеком. А в качестве цитат используются антисемитизм или сексизм.

"Якобы человек выступает за права извращенцев, педофилов. И хотя это не отвечает действительности, в ход могут пойти любые ненормальные вещи. Эффективные всего в черном пиаре использовать инстинкты людей. Еда, сон, болезни, секс. И, например, такой-то и такой-то выступает за то, чтобы все неженатые платили больше налогов", – приводит пример адвокат.

Отбиваются с помощью детективов

В детективных агентствах подтверждают – в последнее время бизнесмены часто становятся жертвами подобных атак. Уже были случаи, когда для удара по репутации в Украине создавали подделки популярных сайтов, страницы в соцсетях, которые ведут якобы предприниматели. А от их имени писали провокационые посты и грубили читателям. Также активно используют "активистов".

Уничтожат репутацию за $50: как и кто в Украине расправляется с бизнесом

"Один из последних примеров, с которым мы столкнулись, – это попытка рейдерского захвата частной клиники одним из народных депутатов от нынешней власти. Наш клиент – медицинская клиника, которая получила финансирование от государства на обслуживание ветеранов. Это стало поводом атак со стороны псевдопатриотов – они пикетировали заведение, забрасывали кляузами правоохранителей. В жалобах писали, что деньги якобы были украдены и растрачены", – приводит нам свежий пример владелец одного из детективных агентств Киева.

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Он говорит, что атаку отбили – детективы собрали всю возможную информацию на "активистов" – те нигде не работали, но ездили на дорогих машинах, ежедневно посещали рестораны и сорили деньгами.

"Мы пригрозили, что обнародуем информацию об этих активистах и о депутате, который их содержит. После этого они отказались от претензий к клинике", – уточнил сыщик.

Над репутацией работают годами

Люди, против которых хоть раз проходила мощная кампания подобного рода, вынуждены были не только закрывать здесь бизнес, а и менять имена.

"Мне известна ситуация, когда одной женщине, которая была не последним человеком в модельном бизнесе, пришлось делать пластическую операцию. Ей настолько испортили репутацию публикациями, что она вынуждена была изменить имя и внешность. Она закрыла свой бизнес, занялась другим и теперь под новым брендом работает в другой стране для Украины", – приводит пример Либерман.

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Над созданием репутации бизнесмены работают десятилетиями, уточняет адвокат. А рушится все за одну ночь.

"В бизнесе действительно существует такое понятие, как деловая репутация. Она имеет огромное значение в высшей лиге. И когда я общаюсь с бизнесменами, у которых бизнес выше среднего, они часто говорят, что рынок – это маленькая коммунальная квартира. И если кто-то некрасиво поступил, то все будут это знать. Поэтому крупные предприниматели не могут себе позволить оплошностей, как те же представители среднего рынка", – рассказывает адвокат Александр Климчук.

Удары по репутации – эффективное средство устранения бизнесменов

Удары по репутации – эффективное средство устранения бизнесменов

Он уточняет, что из-за таких атак с бизнесменом могут отказаться работать давние партнеры. Они будут бояться, что их компании могут понести репутационные риски из-за того, что работают с таким человеком.

"Думающая категория населения начинает разбираться. Хуже, когда обычные люди, волонтеры или ветераны АТО поднимают волну. И если бизнесмены между собой разберутся, например, позвонят и выяснят – что это было на самом деле, и на этом все закончится. То последствия от обычных людей могут быть непредсказуемы", – уточнил Кличмук.

Он признает, что такие удары – эффективное средство устранения бизнесменов. Например, если у крупной компании есть десять клиентов, а в результате акции по очернению его репутации хоть один клиент откажется, то компания может понести убытки.

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"Жертвой может стать любой бизнес: аграрии, крупные сети, строители. Хотя с последними могут работать по-другому. Часто появляются активисты, которые устраивают пикеты, пишут письма во все инстанции. То пожарным, то в управление по озеленению, заказывают статьи. А потом напрямую требуют квартиры. То есть мы с вас попьем крови и будем приходить каждый день, пока вы нам квартиру в вашем доме не дадите", – уточняет Климчук.

По словам Ивана Либермана, помимо конкурентов, заказчиками иногда становятся бывшие сотрудники компаний или бизнес-партнеры. То есть люди, которые считают, что им что-то недодали.

"Например, бывшему сотруднику не выплатили заработанные деньги, и это стало настолько серьезным ударом для него, что он готов даже взять кредит в банке, чтобы уничтожить репутацию обидчика", – говорит Либерман.

Как обезопаситься

Если про человека ничего не написано в интернете, то против него легко начать войну. Он как чистый лист бумаги – что про него напишешь в сети, то и останется, говорит адвокат Александр Климчук.

"А если есть позитивные отзывы и бизнесмен все время работает над своей репутацией, брендом компании, то это все равно, что на сияющий ореол пытаться налить грязи. И если появятся негативные отзывы, то от них можно быстрее избавиться, чем если бы это был правильный человек, но про него вообще ничего не было известно", – объясняет он.

Если о бизнесмене нет упоминания в интернете, то он как чистый лист

Если о бизнесмене нет упоминания в интернете, то он как чистый лист

Он добавляет, что помимо позитивных отзывов, большую роль играют социальные проекты. Если человек вкладывает деньги в благотворительность, то нужно больше об этом рассказывать, тогда и очернить его будет сложнее.

"И если человек ездит в детдома, помогает другим, то этого не стоит стесняться. А адвокаты и юристы, которые работают с бизнесменом, должны следить за тем, что появляется о нем в интернете", – уточняет Климчук.

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Также адвокаты советуют обращаться в суды и отстаивать свою честь. И постараться рассказывать об этом публично.

Либерман уверен, что единственный путь защититься – это публично, насколько будет возможно, наказать тех, кто этим занимался. "Нужно освещать наказание, которое понесли те, кто это сделал, чтобы люди, услышав "А", услышали бы и "Я". И чем дольше будут про это говорить, тем лучше", – говорит он.

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Автор
Евгения Иванова Евгения Иванова
Тема
Эффективный бизнес
Место
Украина Киев
Теги
бизнес-сообщества торговая война бизнесмен
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