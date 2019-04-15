Тюрьма не преграда любви: пленный украинский моряк решил жениться в российском СИЗО

У украинского моряка Виктора Беспальченко, одного из тех, кто находится в военном плену россиян, и его невесты Татьяны Шевченко, на 15 апреля 2019 была запланирована свадьба. Пара решила не менять планы и жениться в СИЗО в Москве.

О подготовке к церемонии и о возможности ее проведения в эфире ObozTV рассказал адвокат военнопленных моряков Николай Полозов. Он отметил, что многое зависит от следствия и администрации СИЗО.

"Мы несколько месяцев собирали документы, подавали заявления и готовили это мероприятие, но в данном случае, если не будет никаких преград, то все произойдет. Если российская власть решит все поменять, то у нее есть все рычаги для этого", – сказал он.

Также адвокат прокомментировал возможность освобождения военнопленных моряков. По его словам, на судебном заседании, которое состоится 17 апреля, судьи "с равнодушным выражением лица выпишут именно тот срок, который от них требует следствие ФСБ".

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"За все годы судов по отношению к украинским политзаключенным, которых прошло сотни, не было случая, чтоб россияне выпустили кого-нибудь из-под стражи. Судьи делали ровно то, что от них требует следствие, а именно – выписать срок как можно более длительного содержания за решеткой. Поэтому надеяться на чудо, что именно в этот раз будет иначе, было бы наивно. Несмотря, что содержание военнопленных моряков в Лефортово, незаконно, противоречит российскому законодательству и тем более нормам международного гуманитарного права, судей это не остановит", – объяснил Полозов.

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