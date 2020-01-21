Расценки на взятки в Киеве: кто и сколько требует с призывников, водителей и бизнеса

В Киеве на Троещине задержали за взятку полицейского. Он вымогал у торговца нелицензионным алкоголем 18 тысяч гривен каждый месяц за то, чтобы того не привлекали к административной ответственности. Об этом сообщает прокуратура Киева.

В Нацполиции говорят, что случаи взяточничества среди полицейских не редкие. Но не всегда проштрафившихся копов сразу увольняют.

Взятки берут и киевские чиновники. В столичной мэрии предлагают "капать" на мздоимцев по тайному телефону.

О том, кто в первую очередь становится жертвой стяжателей, как изменились взятки, а также какие наказания ждут любителей шальных денег, - подробнее в материале OBOZREVATEL.

Трясут торговцев МАФов и водителей

Оперуполномоченного уголовной полиции Деснянского района, требовавшего ежемесячную плату у предпринимателя на Троещине за то, не будет привлекать того к административной ответственности, представители прокуратуры Киева и ГБР задержали во время получения очередного транша в размере 11 тыс. грн. До этого был задокументирован факт получения им 7 тыс. грн взятки. Сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 статьи 368 УК Украины. Если вину полицейского докажут, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, с конфискацией имущества и лишением права на три года занимать соответствующие должности.

Хотел получить 11 тысяч facebook/ Прокуратура города Киева

Историй с вымогательствами взяток у торговцев МАФов, по словам главы Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Киева Руслана Соболя, становится все больше.

"К сожалению, такие случаи участились. И думаю, что их количество будет еще расти, если таких "делков" в погонах не будут сдавать полиции. Такие факты должны быть публичными, чтобы другим было неповадно", - считает Соболь.

По его словам, больше всего трясут тех, кто продает спиртное и сигареты. "Маржа при торговле лицензионным товаром выше, чем у тех, кто продает, например, канцтовары. Но туда они и не наведываются", - говорит Соболь. Взятки, как говорят сами предприниматели, колеблются в размере 15-20 тыс. грн.

Деньги вымогают и у водителей. За возвращение водительских прав владельцу инспектор патрульной полиции Киевской области требовал 15 тыс. грн. Права были изъяты за вождение в пьяном виде. Прокуратура Киева совместно с ГУ СБУ в Киеве и Киевской области задержала инспектора на Вокзальной площади города Фастова в момент передачи последней части долга – 5000 грн.

Хотел отдать права за деньги facebook/ Прокуратура города Киева

Иногда полицейские берут деньги за то, что и так должны делать бесплатно. Два сотрудника Печерского управления полиции ГУНП в Киеве получили от киевлянина 17 тыс. грн за снятие его автомобиля из международного розыска Интерпола и выдачу справки о том, что машина была, действительно, у него украдена. Хотя такая справка должна быть бесплатной. Свои "услуги" копы оценили сначала $3 тысячи, потом их стоимость снизили до $600.

Правда, столичные водители, которых опросил OBOZREVATEL, говорят, что такие случаи, скорее, исключение, чем правило. "Да нет, вы что. Так, как раньше свирепствовали ГАИшники, сейчас такого нет. Ни сам не попадал на взяточников, ни от знакомых не слышал", – говорит житель Троещины Артем Семенец.

Его слова подтверждает и адвокат Вадим Володарский. "От полиции, как правило, откупаются пьяные за рулем. Но это отдельные факты, а не система. Хотя не меньше половины протоколов патрульные выписывают за вождение в нетрезвом состоянии", - говорит Володарский.

Напомним, сейчас за вождение в пьяном виде УК Украины предполагает штраф до 8500 грн и лишение прав. А, как сообщал OBOZREVATEL, с 1 июля штрафы хотят повысить до 17-34 тыс. грн. При повторном нарушении - до 51 тыс. грн. Можно предположить, что случаев взяток может стать больше.

Просил у матери призывника 10 тысяч

Также в прокуратуре рассказали о случае вымогательства следователем одного из столичных районных управлений полиции 10,4 тыс. грн от киевлянки – матери призывника. За эти деньги полицейский обещал не привлекать ее сына к уголовной ответственности за уклонение от призыва на срочную службу.

В связи со снижением призывного возраста для граждан Украины, который даст возможность брать в армию некоторых призывников чуть ли не со школьной скамьи, такие случаи могут увеличиться.

Копы-взяточники не всегда доходят до суда

В полиции говорят, что полицейских каждый день ловят за разные нарушения. "Ими занимается Департамент внутренней безопасности. Мы сами себя расследовать не можем. Этим занимается ГБР, с которым полиция сотрудничает. Если сигнал поступает нам, мы передаем сведения в Бюро расследований. Потом проводим совместную операцию. А если мы получаем материалы на полицейского, проводим служебное расследование, которое заканчивается или выговором, или увольнением. Все зависит от того, дойдет ли подозрение до суда, есть ли приговор", – рассказывает спикер МВД Артем Шевченко.

Но, по его словам, не всегда дело заканчивается приговором. "Из-за отсутствия доказательств дело может развалиться еще до суда. Не секрет, что в полиции есть свои внутренние войны – иногда полицейских компроментируют сами коллеги. И даже если им выносят приговор, взяточники могут восстановиться через суд. Нанимают хороших адвокатов, пишут апелляцию", – говорит Шевченко.

Просят "сдавать" чиновников-взяточников по телефону

У чиновников аппетиты побольше. Так, директор одного из коммунальных предприятий КГГА требовал от сотрудника частной фирмы 500 тыс. грн за "непрепятствование в проведении новогодних праздников в центре Киева". Потом согласился на 200 тысяч. Но в итоге попался на горячем.

Сотрудница Департамента земельных ресурсов КГГА просила у предпринимателя 40 тыс. грн за содействие в решении вопроса аренды земли. Чиновник из Департамента культуры был готов за $ 2 тысячи "помочь" зарегистрировать церковь. А сотрудники Департамента соцполитики наладили целую схему наживы на людях с инвалидностью. Брали $ 1 тысячу за получение разрешений на обеспечение автомобилями на льготных условиях.

В КГГА говорят, что взяточников, как правило, увольняют. Но стараются работать на предупреждение. Руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный говорит, что в мэрии начинают расследование по любому сигналу. "Этим сигналом для внутреннего расследования может стать обращение общественных организаций, граждан. В зоне риска, в первую очередь сотрудники подразделений, связанных с архитектурой, градостроением, землепользованием. Если у кого-то есть такая информация, нужно позвонить в контактный центр КГГА на телефон 1551 или сообщить в Управление по борьбе с коррупцией по антикоррупционному телефону: (096) 588-11-88", – говорит Загуменный.

Взятки стали меньше

Спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец рассказала OBOZREVATEL, что полицейские на самом деле берут не самые большие взятки. "В основном это суммы от 10 тыс. грн до максимального предела в $ 2 тысячи. Как правило, эти средства вымогают за не притягивание к административной или уголовной ответственности", – говорит Максимец.

Взятки чиновников зависят от их уровня. "Бывший замдиректора госпредприятия "Ледовый стадион" требовал и получил 560 тыс. грн от представителя ОСМД за возможность подключить резервный электрокабель, питающий жилой дом, к электрической подстанции, которая находится на территории стадиона. А в ГП им. Шульгина начальник Центра асфальтобетонов у частной фирмы требовал за ускорение экспертизы и положительный отзыв о качестве асфальтового покрытия 650 тыс грн. Но это редкие случаи", – говорит Максимец.

По ее словам, чаще попадают представители коммунальных предприятий Киева, хотя и просят "копейки" – от 12 до 40 тыс. грн за получение разрешительных документов.

Задержание на взятке в столичной мэрии facebook/ Прокуратура города Киева

Но, по ее словам, в течение последнего года наблюдается тенденция снижения уровня взяток. "Мы наблюдаем это по всем делам – сумма взяток все ниже и ниже, и сотни тысяч, не говоря о миллионах, в материалах дел не фигурируют. Это единичные случаи. Объяснить это падением курса доллара нельзя, ведь процесс укрепления гривны длится менее полугода, а взятки "сдуваются" больше года. Возможно, мздоимцы стали больше бояться последствий. Впрочем, высокие должностные лица – не наша компетенция", – говорит Максимец.

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