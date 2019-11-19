О бывшей судимости нардепа Иванисова от "Слуги народа" за изнасилование несовершеннолетней и изнасилование неестественным способом написали уже все СМИ, это уже не секрет.

И снова начались манипуляции на тему судимый/несудимый (как было с Януковичем).

Поэтому для не юристов объясню в чем суть вопроса.

Судимость по закону может сниматься судом или гаситься через некоторое время после отбытия наказания. И после этого лицо считается НЕ судимым, то есть имеет право, например, баллотироваться в депутаты и писать в анкете "не судимый". Но человек на всю жизнь остается таким, что ранее привлекался к уголовной ответственности.

Янукович об этом не знал, он думал, что судимость - это на всю жизнь, и поэтому сам себя разоблачил, когда в анкете об этом заявил. А имел полное право не указывать, ибо к тому времени уже был НЕ судимым.

Поэтому если вы хотите понять, было ли лицо когда-либо судимым, то лучше ставить вопрос так: привлекалось ли ранее лицо к уголовной ответственности? Тогда не будет формальных оснований спрятаться за погашенной судимостью и сказать "нет". Ибо на вопрос о судимости можно получить ответ "не судимый" от человека, который не один год провел когда-то в местах лишения свободы.

P.S. На одной из встреч Президент дал очень дельный совет местным чиновникам, когда сказал, что надо хотя бы гуглить человека, которого собираетесь назначать на должность. Все верно, сегодня гугл знает все. Почему это не сделали в "Слуге народа" перед тем, как регистрировать от себя кандидатов в депутаты – вот в чем вопрос.

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