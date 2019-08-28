Суд вынес решение по Богатыревой

Печерский районный суд Киева взял экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву, которую задержали в аэропорту "Жуляны", под стражу на 60 дней, определив ей залог в размере 6 млн грн.

Об этом сообщает "Громадське".

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте экс-соратницы бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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Богатыреву доставили в суд сразу же после задержания, но он не принимал решения, поскольку уже было нерабочее время. Поэтому ночь экс-министр провела в КПЗ.

Как заявил бывший однопартиец Богатыревой Михаил Добкин, она была готова к тому, что ее задержат и якобы добровольно прилетела в Украину, чтобы дать показания.