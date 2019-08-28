Суд решает судьбу Богатыревой: все подробности

Печерский районный суд Киева 28 августа изберет меру пресечения экс-главе Минздрава Украины, задержанной 27 августа в аэропорту "Жуляны" (Киев), Раисе Богатыревой.
Заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры началось в 15:30 (чтобы посмотреть трансляцию, проскролльте страницу до конца).
OBOZREVATEL следит за ходом судебного процесса онлайн:
16:00 С аргументами выступает адвокат Богатыревой. Он заявил, что ее задержание в аэропорту Киева было незаконным.
Адвокат Богатыревой
скриншот видео
15:45 Прокуратура просит меру пресечения в виде содержания под стражей.
Богатырева на заседании суда
скриншот видео
Раиса Богатырева
focus.ua
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Богатыреву доставили в суд сразу же после задержания, но он не принимал решения, поскольку уже было нерабочее время. Поэтому ночь экс-министр провела в КПЗ.
Как заявил бывший однопартиец Богатыревой Михаил Добкин, она была готова к тому, что ее задержат и якобы добровольно прилетела в Украину, чтобы дать показания.
В августе 2016 года Интерпол прекратил розыскные мероприятия в отношении Раисы Богатыревой, но в том же году Печерский районный суд Киева повторно разрешил ГПУ начать заочное расследование против экс-министра, после чего ее вызвали на допрос в Киев, но она не явилась.
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