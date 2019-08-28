Суд решает судьбу Богатыревой: все подробности

Печерский районный суд Киева 28 августа изберет меру пресечения экс-главе Минздрава Украины, задержанной 27 августа в аэропорту "Жуляны" (Киев), Раисе Богатыревой.

Заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры началось в 15:30 (чтобы посмотреть трансляцию, проскролльте страницу до конца).

OBOZREVATEL следит за ходом судебного процесса онлайн:

16:00 С аргументами выступает адвокат Богатыревой. Он заявил, что ее задержание в аэропорту Киева было незаконным.

15:45 Прокуратура просит меру пресечения в виде содержания под стражей.

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Богатыреву доставили в суд сразу же после задержания, но он не принимал решения, поскольку уже было нерабочее время. Поэтому ночь экс-министр провела в КПЗ.

Как заявил бывший однопартиец Богатыревой Михаил Добкин, она была готова к тому, что ее задержат и якобы добровольно прилетела в Украину, чтобы дать показания.