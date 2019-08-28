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Суд решает судьбу Богатыревой: все подробности

2.9т Читать материал на украинском

Печерский районный суд Киева 28 августа изберет меру пресечения экс-главе Минздрава Украины, задержанной 27 августа в аэропорту "Жуляны" (Киев), Раисе Богатыревой.

Заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры началось в 15:30 (чтобы посмотреть трансляцию, проскролльте страницу до конца).

OBOZREVATEL следит за ходом судебного процесса онлайн:

16:00 С аргументами выступает адвокат Богатыревой. Он заявил, что ее задержание в аэропорту Киева было незаконным.

Адвокат Богатыревой

Адвокат Богатыревой

скриншот видео

15:45 Прокуратура просит меру пресечения в виде содержания под стражей.

Богатырева на заседании суда

Богатырева на заседании суда

скриншот видео

Раиса Богатырева

Раиса Богатырева

focus.ua

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Задержание Богатыревой
Персона
Раиса Богатырева
Место
Украина
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Оказывается при супрунихе было и есть все гуд. Я фуею.
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