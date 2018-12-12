Убийца "киборгов" спокойно жил в Мариуполе и выдавал себя за АТОшника

Помните бразильского наемника Лусварги, который несколько месяцев провел в киевском монастыре? Тот хотя бы прятался. А вот боевик из так называемой интербригады "Пятнашки" спокойно живет и даже занимается "бизнесом" в прифронтовом Мариуполе. Фантастика? Я тоже не хотела верить. Впрочем, все у него было хорошо до вчерашнего дня.

Но обо всем по порядку.

Знакомьтесь, Роман Джумаев, 27 лет. Уроженец Мариуполя Донецкой области. Программист. Работал в Киеве, а в 2014-м приехал в Донецк и отправился прямиком к террористам - в их ряды. Штурмовал ДАП и Дебальцево.

Роман Джумаев

Летом 2015 через Россию выехал в Беларусь, где получил разрешение на работу (якобы был менеджером по продажам) и провел там почти год. В то время он был в розыске МВД и СБУ. У белорусских правоохранителей претензий к "понаехавшему" террористу не было. О Джумаеве в марте 2016-го писал и директор "Миротворца" Роман Зайцев.

В сентябре 2016-го Джумаев переехал в Россию. Пожаловался журналистам: "Да, пришлось переехать в Москву, поскольку в Беларуси я встретил слишком негативную реакцию окружающих".

Роман Джумаев - от боевика "Пятнашки" в "ДНР" до менеджера в Беларуси

В сентябре 2017 попал в руки украинских силовиков в Марьинском районе Донецкой области при попытке перехода с оккупированной территории. Джумаев заявил, что хотел навестить родственников.

Пресс-центр СБУ тогда сообщил, что "житель Мариуполя в июне 2014 года добровольно присоединился к так называемой "интернациональной бригаде "Пятнашка". Оперативники спецслужбы задокументировали, что боевик, в частности, участвовал в штурме донецкого международного аэропорта и в феврале 2015 года — в захвате Дебальцево".

Речь шла именно о Джумаеве, хотя силовики в соответствии с законом не назвали его имени.

Роман Джумаев на "Миротворце"

С января 2018 года дело рассматривает Марьинский районный суд Донецкой области (г. Курахово), судья Медведский.

Джумаева обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы (с конфискацией или без).

ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины

До сих пор идут суды. Но преступник, убийца, террорист (да, я буду называть вещи своими именами) был выпущен из-за решетки. И до вчерашнего дня он не находился под домашним арестом. И суд даже вернул ему паспорт. И... В общем, суд не нашел оснований считать его как минимум опасным для окружающих.

Можно долго рассказывать об удивительно лояльных судебных решениях (и конкретно судьи Медведского), но это тема для отдельного разговора. И он будет.

Суть в том, что боевик, который во время интервью в Беларуси признался, что убивал наших воинов, что участвовал в штурме донецкого аэропорта и в боях за Дебальцево, по некоторым данным полгода спокойно жил в Мариуполе.

В городе, который не сдался весной 2014-го. Который был обстрелян из тяжелого вооружения. Который находится всего в 20 километрах от реальной войны. Который расположен на берегу Азовского моря, стоит и должен выстоять при любом повороте событий. Который наводнен под завязку правоохранителями, силовиками различных служб и ведомств.

Этот отморозок СПОКОЙНО ходил по украинскому городу. Не прятался. Не удалял "компроментирующие" фото со своей страницы в VK. Например, это:

И более того, Роман Джумаев представлялся... бойцом АТО. А рядом со своей нелегальной торговой точкой для подстраховки вывесил флаг Украины.

Цинично? Оскорбительно? Нагло? Факт. Вот только вопрос: откуда такая уверенность в безнаказанности?

Задержать гулявшего на свободе боевика помогло невероятное стечение обстоятельств. Наглость и хамство торговца, а также угрозы поставившего свой трейлер на зеленой зоне мариупольского рынка (при этом срезав ели) вызвало гнев местных жителей. Было много всего. Стали узнавать, кто он. Сказать, что удивились - будет мало.

О том, что произошло во время сноса киоска-трейлера, о скандале и задержании Джумаева сначала написала в Facebook Маша Украинская.

Джумаев вечером 11 декабря 2018 года в Мариуполе

Утром 12 декабря она добавила:

"...этот подонок задержан, неизвестно на сколько, но очень надеюсь, что благодаря фб мы создадим прецедент на всю страну. Потому что мне реально страшно, я понимаю, что одного мы задержали, а остальные, которые с ним были, спокойно гуляют по городу.

И вчера ночью, когда я приехала из полиции, около 1 часа ночи я себя заставляла выйти из машины и дойти до подъезда. Мне реально страшно, я обычная женщина, у меня нет оружия, и я надеялась, что живу в безопасном городе. Я привыкла к сепаратистам, они что-то там пишут мне с угрозами время от времени, на это просто не обращаю внимания, а вот жить рядом с боевиками я не привыкну никогда".

В ВK Джумаева хранятся фото, как он "с любовью" подписывал мины

В ближайшее время суд будет избирать меру пресечения Джумаеву уже по новому "эпизоду" (напал на нескольких человек накануне вечером, использовал слезоточивый газ - в том числе против сотрудника полиции).

Трудно представить, как вчера сдерживали себя отвоевавшие парни из ПС и армии. ЧЕГО им стоило не положить Джумаева на месте.

О том, что произошло и вообще о ситуации в Мариуполе, сегодня поговорили с Русланом Пустовойтом ("Пауком"). Это разведчик, на счету которого 9 взятых в плен боевиков (8 за один раз!). Опубликую в ближайшее время.

А сегодня чрезвычайно важно привлечь внимание к этому делу и не дать Джумаеву уйти от ответственности. Не дать его снова выпустить на свободу.

Иначе будет беда.

Несколько отрывков из интервью Романа Джумаева корреспонденту Радыё Свабода. Навіны Беларусі (2016 год). Боевик без стеснения рассказывает, что принимал участие в боях за Дебальцево и убивал наших воинов в донецком аэропорту.

– Разговаривая с людьми, которые воевали в Донбассе, я обратил внимание на то, что они по-разному относятся к самому факту того, что приходилось убивать людей. Некоторые хвалятся этим. А как ты?

– Ну, я не считаю, что это хорошие поступки.

– А ты знаешь, сколько ты человек убил?

– То, что я знаю, пусть останется при мне… В аэропорту, скажем так, было тяжело. Маленькое замкнутое пространство, и ты все знаешь.

– А что ты ощущал, когда впервые убил человека?

– В первый раз я ничего не ощущал. Это был такой страх, такой адреналин, что не задумывался вообще, там вообще отключен мозг…

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– Ты принимал участие в штурме донецкого аэропорта. Когда ты туда попал?

– 1 октября нас собрал "Абхаз" (нас было уже около 200 человек) и сказал, что идем на штурм аэропорта. Мы собрались на железнодорожном вокзале (это был пункт отправки) и сразу попали под обстрел. 2 октября мы уже начали базироваться на Стратонавтов.

– Кто брал аэропорт?

– Там стояла бригада "Гиви", бригада "Моторолы" и мы – наши три бригады участвовали в захвате аэропорта. "Гиви" до войны был охранником в магазине. Как по мне – он нормальный командир. А вот "Моторола", этот "метр с кепкой", – у него сильная "звездная болезнь", много людей на убой посылал.

Взяли мы сначала гостиницу, потом здание милиции на территории аэропорта (ну как здание – там не было зданий, там все было разрушено). Потом где-то в середине октября 2014 года взяли старый терминал, и потом уже большую часть времени мы базировались в старом терминале. Большая часть аэропорта была наша. Только в новом терминале была заблокирована небольшая горстка украинских бойцов. Может, человек сто ("киборги". – РС) – им выбраться было уже невозможно. Новый терминал штурмовал в основном "Моторола" со своей бригадой "Спарта".

– Как ты оказался на войне?

– Когда начались все эти события, я работал в Киеве. Я видел, как все происходило на Майдане, как жгли "Беркут". Мне это не особо нравилось, потому что мой прадед воевал. Потом я приехал в Мариуполь, и как раз в мае месяце был разгон митингующих. Потом в июне был расстрел ГУВД батальоном "Азов" – я как раз там был. И вот мы с другом решили поехать воевать, хотели ехать в Луганск. Я получил последнюю зарплату в Киеве, купил экипировку. 4 августа доехали на поезде до Донецка (тогда еще ходили поезда), а вокзал абсолютно пустой. Возле вокзала стояла "Нива" камуфляжного цвета, рядом стоял "ополченец", пил кофе. Мы спросили, как доехать до Луганска. Он сказал, что трасса Донецк – Луганск перекрыта, там украинские войска. Предложил остаться у них. Мы согласились.

– Что было дальше?

– Этот "ополченец" повел нас туда, где они базировались – на улице Стратонавтов в поселке Октябрьский. Это как раз рядом с донецким аэропортом. Нас отвели на посты, выдали СКС (самозарядный карабин Симонова. – РС) и 10 патронов. А я в армии не служил, оружие никогда в руках не держал. В первую же ночь начался минометный обстрел.

Первые недели я был там, на Стратонавтов. А в сентябре перешел в интернациональную бригаду "Пятнашка", там нас уже действительно начали обучать. Мы познакомились с "Абхазом". Базировались на заводе "Сармат" в Донецке.

– Я все-таки не понимаю. Получается, когда все началось, ты жил и работал в Киеве. То есть это не война к тебе пришла. Ты мог вообще туда не лезть. Зачем?

– Понимаете… Я поехал потому, что у меня прадед воевал, всю Украину прошел и вернулся с оторванной рукой. И георгиевская лента, и всегда мы были за Россию. А теперь… Я принял сторону Донецкой области, потому что я сам из Мариуполя. Я видел, как люди работают, как последнюю копейку экономят. А тут эти скачут: мы хотим в Европу.

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Закон будет работать?

(Продолжение следует...)

UPD: Вечером 13 декабря мариупольский суд избрал меру пресечения Роману Джумаеву, который 11 декабря напал на сотрудника правоохранительных органов, а также распылил газ в лицо полицейского и ветерана АТО.