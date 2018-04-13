Суд отменил арест 200 млн матери экс-министра финансов Колобова

Суд отменил арест средств матери бывшего министра финансов времен беглого экс-президента Виктора Януковича Юрия Колобова на сумму более более 200 миллионов гривен.

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство защиты матери экс-министра Варвары Шульц. Об этом стало известно из постановления, опубликованного на сайте единого реестра судебных решений.

"Отменить арест, наложенный постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 30 января 2015... на денежные средства", – написано в постановлении.

Суд снял арест с семи счетов Варвары Шульц, открытых в обанкротившемся "Фидобанке". Такое решение связано с тем, что арест был наложен в деле Колобова, которое закрыли еще в феврале.

Юрий Колобов zn.ua

Как сообщал "Обозреватель", ранее Государственная фискальная служба Украины заподозрила собственников и руководителей обанкротившегося "Фидобанка" в присвоении 1,6 млрд грн. Ходили слухи, что Колобов и Арбузов могут являться конечными бенефициарами банка.