Суд отказался признать Саакашвили беженцем

Окружной административный суд Киева отказал экс-президенту Грузии и лидеру партии "Рух нових сил" Михеилу Саакашвили в признании незаконным решения Управления Государственной миграционной службы (ГМС) в Киевской области, которым ему отказано в предоставлении статуса беженца или лица, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было вынесено в среду, 3 января. Судья Окружного админсуда Киева огласила решение: "В удовлетворении иска отказать полностью".

При этом отмечается, что в момент оглашения решения Михеила Саакашвили в зале суда не было.

"Корреспондент" сообщает, что представители политика заявили о том, что намерены оспорить это решение в суде высшей инстанции.

Отметим, 3 января суд перенес заседание по жалобе ГПУ относительно избрания меры пресечения Саакашвили на 11 января.

Как сообщал "Обозреватель", накануне Саакашвили заявил о скорой подготовке его экстрадиции в Грузию.