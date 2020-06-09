Генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке терактов, оставили под стражей.

Такое решение 9 июня принял Киевский апелляционный суд, сообщается на странице суда в Facebook.

Суд оставил под стражей генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова СБУ

Таким образом отклонена апелляция защиты, поданная на решение Шевченковского районного суда, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 июня,

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 апреля 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченковский районный суд Киева на полгода продлил срок расследования в отношении Валерия Шайтанова.

Напомним, что генерал-майор СБУ был задержан 14 апреля. Его подозревают в госизмене и подготовке терактов.

По данным следствия, теракты он готовил по команде Москвы. Также много лет выполнял очень своеобразные задачи и "общался" с главарями террористов из "ДНР"

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!